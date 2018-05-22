Außerplanmäßiges Update von MetaTrader 5 Terminals für die Kompatibilität mit Windows 10 April 2018 Update

Außerplanmäßiges Update von MetaTrader 5 Terminals für die Kompatibilität mit Windows 10 April 2018 Update

Heute veröffentlichen wir eine Aktualisierung für Desktop-Terminals, die Kompatibilitätsprobleme mit der neuesten Version des Betriebssystems behebt.

Wir empfehlen Ihnen dringend, die Aktualisierung zu installieren.

Wenn Sie Windows 10 April 2018 Update bereits installiert haben und Ihr Terminal nicht starten können, laden Sie den Installer herunter und installieren Sie das Terminal manuell neu.
 

Schnell reagiert aber warum erst hinterher ? 

 
Tja, mit Linux wäre das alles nicht passiert!
 

Hi,


 trotz Deinstallation und neu laden funktioniert es dennoch nicht.

Auch nicht ausführen als Admin. 


Grüße 

 
Amles7682:

Hi,


 trotz Deinstallation und neu laden funktioniert es dennoch nicht.

Auch nicht ausführen als Admin. 


Grüße 

Doch funktioniert.

Lade von der Metaqoutes Seite den MT5.

Link: https://www.metatrader5.com/en/download

Läuft mit Windows 1803 siehe Bild

Bild

Carl Schreiber:
Tja, mit Linux wäre das alles nicht passiert!

:-) .....

 

Mit diesem build 1816 wurde auch im Tester einiges verändert.

Der Tab 'Optimization Results' ist verschwunden. WARUM ?

Der Tester arbeitet auch nach dem Stop eine zeitlang seine Queue ab.

Ich glaub, ich brauch jetzt eine Blutdruck senkende Tablette.

Hier der Screenshot von build 1816:

Hier der Screenshot von build 1755 als Beweis. Hab ja genug Instanzen. ;)


Bin gespannt was es sonst noch für Überraschungen geben wird.

Kleiner Verbesserungsvorschlag für Metaqotes: 'Strategy Tester' in der Titelzeile ist sehr spartanisch. Da könnt ma evtl. die build-Nr. zusätzlich reinschreiben.

Gibt es eine Liste der Änderungen? Höchstwahrscheinlich nicht.


 

Ich habe es geahnt, der Tab erscheint erst, wenn der ganze Test abgeschlossen ist.

Das ist SCH.........LECHT.

 
The Optmization Results tab disapear at Strategy tester. It's showed only after end of test. We can't see the results before entire test finish. This is bad.

 
Hallo zusammen,
der Reiter mit Ergebnissen wird während der Optimieruntg extra nicht angezeigt. Dies wird benötigt, um eine Menge von Ressourcen nicht für das Aktualisieren/Neuzeichnen der sich ständig verändernden Tabelle zu verschwenden (insbesondere wenn es um Tausende von Durchläufen geht). Es ergibt keinen Sinn, sich eine Unzahl vorläufiger Daten anzuschauen.
Gruß
 

Das mag aus Sicht eines Programmierers ok sein aber der Benutzer möchte schon gerne "Zwischenergebenisse" sehen um die Optimierung vorläufig zu stoppen.


Wie wäre der Vorschlag:

Option 1 = On or Off 

Option 2 = Show best 10 ...20 Results 


Wahrscheinlich kostet das Suchen der 10 besten Ergebnisse auch etwas CPU Zeit.

Aber es muss ja nicht nach jedem Ergebnis neu berechnet werden.


Ich vermisse diese "Vorschau" .

