Außerplanmäßiges Update von MetaTrader 5 Terminals für die Kompatibilität mit Windows 10 April 2018 Update
Schnell reagiert aber warum erst hinterher ?
Hi,
trotz Deinstallation und neu laden funktioniert es dennoch nicht.
Auch nicht ausführen als Admin.
Grüße
Hi,
trotz Deinstallation und neu laden funktioniert es dennoch nicht.
Auch nicht ausführen als Admin.
Grüße
Doch funktioniert.
Lade von der Metaqoutes Seite den MT5.
Link: https://www.metatrader5.com/en/download
Läuft mit Windows 1803 siehe Bild
- www.metatrader5.com
Tja, mit Linux wäre das alles nicht passiert!
:-) .....
Mit diesem build 1816 wurde auch im Tester einiges verändert.
Der Tab 'Optimization Results' ist verschwunden. WARUM ?
Der Tester arbeitet auch nach dem Stop eine zeitlang seine Queue ab.
Ich glaub, ich brauch jetzt eine Blutdruck senkende Tablette.
Hier der Screenshot von build 1816:
Hier der Screenshot von build 1755 als Beweis. Hab ja genug Instanzen. ;)
Bin gespannt was es sonst noch für Überraschungen geben wird.
Kleiner Verbesserungsvorschlag für Metaqotes: 'Strategy Tester' in der Titelzeile ist sehr spartanisch. Da könnt ma evtl. die build-Nr. zusätzlich reinschreiben.
Gibt es eine Liste der Änderungen? Höchstwahrscheinlich nicht.
Ich habe es geahnt, der Tab erscheint erst, wenn der ganze Test abgeschlossen ist.
Das ist SCH.........LECHT.
Adaptador não programado dos terminais MetaTrader 5 para compatibilidade com o Windows 10 Atualização de abril de 2018
Os hoje estão lançando uma atualização para as interfaces de desktop que estão com problemas de compatibilidade com a versão mais recente do sistema operacional.
É altamente recomendável que você instale a atualização.
The Optmization Results tab disapear at Strategy tester. It's showed only after end of test. We can't see the results before entire test finish. This is bad.
der Reiter mit Ergebnissen wird während der Optimieruntg extra nicht angezeigt. Dies wird benötigt, um eine Menge von Ressourcen nicht für das Aktualisieren/Neuzeichnen der sich ständig verändernden Tabelle zu verschwenden (insbesondere wenn es um Tausende von Durchläufen geht). Es ergibt keinen Sinn, sich eine Unzahl vorläufiger Daten anzuschauen.
Gruß
Das mag aus Sicht eines Programmierers ok sein aber der Benutzer möchte schon gerne "Zwischenergebenisse" sehen um die Optimierung vorläufig zu stoppen.
Wie wäre der Vorschlag:
Option 1 = On or Off
Option 2 = Show best 10 ...20 Results
?
Wahrscheinlich kostet das Suchen der 10 besten Ergebnisse auch etwas CPU Zeit.
Aber es muss ja nicht nach jedem Ergebnis neu berechnet werden.
Ich vermisse diese "Vorschau" .
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Außerplanmäßiges Update von MetaTrader 5 Terminals für die Kompatibilität mit Windows 10 April 2018 Update
Heute veröffentlichen wir eine Aktualisierung für Desktop-Terminals, die Kompatibilitätsprobleme mit der neuesten Version des Betriebssystems behebt.
Wir empfehlen Ihnen dringend, die Aktualisierung zu installieren.