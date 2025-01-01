- Create
- OnEvent
- TotalView
- AddItem
- Select
- SelectByText
- SelectByValue
- Value
- CreateRow
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnItemClick
- Redraw
- RowState
- CheckView
Create
CListView 컨트롤을 생성합니다.
|
virtual bool Create(
Parameters
chart
[in] 컨트롤이 생성되는 차트의 ID.
name
[in] 컨트롤의 고유 이름.
subwin
[in] 컨트롤이 작성되는 하위 창.
x1
[in] 왼쪽 위 모서리의 X 좌표.
y1
[in] 왼쪽 위 모서리의 Y 좌표.
x2
[in] 오른쪽 아래 모서리의 X 좌표.
y2
[in] 오른쪽 아래 모서리의 Y 좌표.
Return Value
성공시 true, 아니면 false.