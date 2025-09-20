EA 개요

도전적인 역사적 인물인 주세페 타르디오의 이름을 딴 타르디오봇 V1.05는 삼각 차익거래 전략을 사용하는 메타트레이더 5용 전문가 어드바이저입니다. 이 EA는 세 통화쌍의 가격 차이를 식별하고 이를 활용해 수익성 있는 거래를 할 수 있도록 도와줍니다. 매수호가와 매도호가를 지속적으로 모니터링하고 차익거래 비율을 계산하며 스프레드와 수수료를 고려하면서 기회가 미리 정해진 임계값을 초과하면 동시 거래를 실행합니다.

타디오봇의 기능에는 EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP 등 미리 정의된 6가지 차익거래 트리오를 지원합니다. 각 심볼에 맞게 정밀하게 가격 데이터를 동적으로 업데이트하고, 트리오의 모든 심볼에서 로트 크기를 검증하며, 개별 커미션과 스프레드 비용을 계산합니다. 또한 EA는 사용자가 정의한 기간이 지나면 오래된 거래를 청산하고, 차익거래 기회와 거래 내역을 파일에 기록하고, 편일예탁잔고, 증거금, 극단 비율에 대한 안전 점검을 구현하도록 프로그래밍되어 있습니다. 지원되는 차익거래 트리오에는 EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP는 물론 GBP/USD, USD/JPY, GBP/JPY 등의 조합이 포함되어 효과적인 거래 전략을 위한 견고한 프레임워크를 보장합니다.