Il Cincin EA (v2.24) è un sistema di trading automatico per MetaTrader 5 che esegue operazioni casuali conservative su un simbolo specifico (ad esempio, EURUSD), con funzioni quali la gestione del paniere, la copertura e il controllo della posizione. Apre operazioni di acquisto o vendita basate su decisioni casuali, rispettando i parametri di rischio definiti dall'utente, i livelli di stop-loss/take-profit (utilizzando ATR o pips fissi) e un limite massimo di operazioni giornaliere. L'EA monitora il profitto/perdita totale e chiude tutte le posizioni quando vengono raggiunti gli obiettivi di profitto/perdita o le soglie di posizione, utilizzando opzionalmente aggiustamenti di breakeven e coperture per mitigare le perdite. Include misure di salvaguardia come il controllo dei margini, la convalida dello stato del mercato e la distanza minima di tempo/pip tra le operazioni per garantire un trading disciplinato.











