Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Cincin EA - sistema esperto per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 52
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il Cincin EA (v2.24) è un sistema di trading automatico per MetaTrader 5 che esegue operazioni casuali conservative su un simbolo specifico (ad esempio, EURUSD), con funzioni quali la gestione del paniere, la copertura e il controllo della posizione. Apre operazioni di acquisto o vendita basate su decisioni casuali, rispettando i parametri di rischio definiti dall'utente, i livelli di stop-loss/take-profit (utilizzando ATR o pips fissi) e un limite massimo di operazioni giornaliere. L'EA monitora il profitto/perdita totale e chiude tutte le posizioni quando vengono raggiunti gli obiettivi di profitto/perdita o le soglie di posizione, utilizzando opzionalmente aggiustamenti di breakeven e coperture per mitigare le perdite. Include misure di salvaguardia come il controllo dei margini, la convalida dello stato del mercato e la distanza minima di tempo/pip tra le operazioni per garantire un trading disciplinato.
Attenzione: Questo EA non è progettato per il trading live. L'utilizzo di strategie di martingala o l'aumento delle dimensioni dei lotti potrebbe portare a una perdita completa del saldo. È destinato esclusivamente alla demo e al test delle strategie. Il codice richiede aggiornamenti significativi prima di essere adatto al trading live. Consideratelo un lavoro in corso e sentitevi liberi di apportare miglioramenti.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/62812
Expert Advisor per MetaTrader 5 che combina medie mobili esponenziali (EMA) e indice di forza relativa (RSI) per generare segnali di trading. Include funzioni di gestione del rischio e filtro del tempo di trading.ZigZag su Parabolica + Fibo + Canale
Indicatore ZigZag costruito sui valori dell'indicatore tecnico Parabolic SAR con l'aggiunta della capacità di costruire livelli Fibo sull'ultimo e sul penultimo top dell'indicatore e un canale costruito su tre top consecutivi a zigzag con la selezione di questi top.
simple atr supertrend with rsi filterPinbar Detector
This MQL5 indicator identifies Upward (Bullish) and Downward (Bearish) Pinbars, displayed with customizable arrows (lime for upward, red for downward). It allows fine-tuning of detection parameters like tail body ratio and protrusion. Pop-up and push notification alerts signal new pinbars. Ideal for traders seeking precise reversal pattern detection.