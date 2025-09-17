컨플루언스 및 필터가 있는 다중 다이버전스 EA

이 전문가 어드바이저는 시장 다이버전스를 기반으로 정교한 트레이딩 전략을 자동화하도록 설계되었습니다. 핵심 아이디어는가장 널리 사용되는 세 가지 오실레이터인 상대강도지수(RSI), 이동평균수렴발산(MACD), 스토캐스틱 오실레이터에서 신호가 합쳐지는 지점을 찾아 반전 가능성이 높은 지점을 식별하는 것입니다.

전략 작동 방식

EA의 로직은 고품질 거래 신호를 보장하고 시장 잡음을 걸러내기 위해 다층 확인 프로세스를 기반으로 구축되었습니다.

다이버전스 감지: EA는 가격 움직임과 세 가지 지표를 지속적으로 스캔하여 다이버전스를 찾습니다. 강세 다이버전스(잠재적 매수 신호): 가격이 새로운 저점을 형성하지만 지표가 저점을 형성하지 못하고 대신 고점을 형성할 때 발생합니다 . 이는 하락 모멘텀이 약화되고 있으며 상승 반전이 임박했음을 의미합니다.

베어리시 다이버전스(잠재적 매도 신호):가격은 새로운 고점을 기록하지만 지표는 저점을 기록할 때 발생합니다 . 이는 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 나타내며 잠재적인 하락 반전을 의미합니다. 컨플루언스의 힘: EA의 고유한 강점은 단일 지표에 의존하지 않는다는 것입니다. 대신 사용자가 정의한 수의 지표(최소 확인)가 동시에 다이버전스를 나타낼때까지 기다립니다. 예를 들어, 3개 지표 중 2개 이상에서 동일한 다이버전스가 확인될 경우에만 거래가 트리거되어 신호의 신뢰도가 크게 높아집니다. 고급 신호 필터링(옵션):정확도를 더욱 높이기 위해 두 가지 필터를 추가로 활성화할 수 있습니다: 추세 필터: 50일 EMA를 사용해 전체 시장 추세를 판단합니다. 이 필터를 활성화하면 EA는 가격이 EMA보다 높을 때만 매수 거래를 입력하고 가격이 낮을 때만 매도 거래를 입력합니다. 이는 시장의 지배적인 모멘텀에 역행하는 거래를 피하는 데 도움이 됩니다.

거래량 필터:신호 막대의 거래량이 이전 막대의 평균 거래량보다 훨씬 높은 경우에만 거래 신호가 유효한 것으로 간주됩니다. 이는 잠재적 반전 뒤에 강력한 시장 관심과 확신이 있다는 것을 확인합니다.

입력 매개변수 설명

모든 외부 변수는 완전히 사용자 지정할 수 있으므로 원하는 대로 전략을 조정할 수 있습니다.

=== 리스크 관리 ===

LotSize: UseMoneyManagement가 거짓인 경우 고정 거래량을 설정합니다.

스톱로스: 포인트 단위의 스톱로스입니다.

테이크프로핏: 테이크프로핏: 포인트 단위의 테이크프로핏입니다.

최대 스프레드: 새 포지션을 개설할 때 허용되는 최대 스프레드(포인트)입니다.

UseMoneyManagement:참이면 EA가 자동으로위험도에 따라 랏 크기를 계산합니다.

RiskPercent: 거래당 위험 대비 계좌 편일예탁잔고 비율입니다.

=== 다이버전스 설정 ===

RSI_기간,MACD_빠름,MACD_느림, MACD_신호,스토치_K,스토치_D,스토치_느림: RSI, MACD, 스토캐스틱 인디케이터의 표준 입력 파라미터입니다.

=== 다이버전스 감지 ===

BarsToCheck: EA가 다이버전스 패턴을 검사할 최근 막대 수입니다.

MinBarsDistance: 고점/저점 양쪽에 있는 최소 막대 수로, 이를 검증합니다. 이는 사소한 가격 변동을 무시하는 데 도움이 됩니다.

최소 발산 강도: 최소 발산 강도: 발산 신호에 필요한 최소 강도(0-1)에 대한 필터입니다.

최소 확인: 중요한 매개 변수입니다. 거래가 개시되기 위해 다이버전스를 보여줘야 하는 최소 지표 수(1~3개)를 설정합니다.

볼륨필터 사용:거래량 확인 필터를 활성화하려면 true로 설정합니다.

사용트렌드필터:EMA 기반 추세 필터를 활성화하려면 true로 설정합니다.

=== 트레이딩 설정 ===

허용매수/허용매도: 매수 또는 매도 거래를 활성화 또는 비활성화합니다.

최대 거래: 허용되는 최대 동시 거래 횟수입니다.

매직넘버: 다른 로봇과의 간섭을 방지하는 EA의 거래에 대한 고유 식별자입니다.

권장 사용법