Black Friday!!! www.expforex.com Der größte Sale des Jahres!

Der größte Sale des Jahres!
Profitieren Sie an diesem Black Friday von einem riesigen Rabatt von bis zu -50% auf alle unsere Expert Advisors, Utilities und Tools für den Forex-Handel!
Warum unsere Tools wählen?
- Professionell entwickelt für Trader aller Niveaus
- Fortschrittliche Strategien zur Maximierung Ihrer Gewinne
- Intuitive und benutzerfreundliche Oberflächen
- Zuverlässige, getestete und bewährte Lösungen
Beeilen Sie sich!
Der Black Friday Sale ist nur für begrenzte Zeit verfügbar.
Verbessern Sie Ihr Trading noch heute!
Was müssen Sie tun?
- Besuchen Sie unsere Shop-Seite
- Wählen Sie die Tools, die zu Ihrem Trading-Stil passen
- Nutzen Sie den Rabatt, bevor er weg ist!
|Ein-Klick-Handelspanel für MetaTrader (MetaTrader). Führen Sie Trades direkt aus dem Chart aus, verwalten Sie Positionen und Orders schnell mit automatischen Berechnungen und grafischen Informationen.
VirtualTradePad Ein-Klick-Handelspanel
|Ein-Klick-Handelspanel für MT4 (MetaTrader 4). Führen Sie Trades schnell aus dem Chart oder per Tastatur aus, mit erhöhter Geschwindigkeit und automatischen Parameterberechnungen für effizientes Trading.
VirtualTradePad mt4 Extra
|AI Sniper für MT5 (MT5): Ein intelligenter, selbstoptimierender Trading-Roboter mit fortschrittlichen Strategien und cleveren Algorithmen, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Benutzerfreundlich und funktional.
Exp5 AI Sniper für MT5
|AI Sniper für MT4 (MT4): Ein intelligenter, selbstoptimierender Trading-Roboter mit fortschrittlichen Algorithmen und Strategien für effektives Trading. Innovatives Management und benutzerfreundliche Oberfläche.
Exp4 AI Sniper für MT4
|COPYLOT CLIENT für MT5 (MT5): Nahtloses Kopieren von Trades zwischen MT5-MT5 und MT4-MT5 Konten. Ein zuverlässiger und effizienter Kopierer mit einfacher Installation.
Exp COPYLOT CLIENT für MT5
|COPYLOT CLIENT für MT4 (MT4): Kopieren Sie Trades, Positionen und Orders zwischen MT4- und MT5-Konten. Eine zuverlässige und effektive Lösung zum Kopieren von Trades.
Exp COPYLOT CLIENT für MT4
|Exp-TickSniper PRO FULL: Ein Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper für MT4 (MT4). Wählt und optimiert automatisch Parameter für jedes Währungspaar und steigert die Handelseffizienz.
Exp TickSniper PRO FULL
|Exp TickSniper: Ein schneller Tick-Scalper für MT4 (MT4). Wählt automatisch Parameter für jedes Währungspaar, verwendet intelligentes Trailing und Mittelungsstrategien zur Minimierung von Verlusten.
Exp TickSniper
|Exp5 The xCustomEA für MT5 (MT5): Ein universeller Trading-Expert-Advisor für benutzerdefinierte Indikatoren. Erstellen Sie Strategien basierend auf Indikatorsignalen mit integrierten Funktionen. Kompatibel mit MT5 und MT4.
Exp5 The xCustomEA für MT5
|Exp4 The xCustomEA für MT4 (MT4): Ein universeller Trading-Expert-Advisor für benutzerdefinierte Indikatoren. Erstellen Sie Strategien basierend auf Indikatorsignalen mit integrierten Funktionen. Kompatibel mit MT4 und MT5.
Exp4 The xCustomEA für MT4
|Exp THE X FULL: Ein universeller automatischer Expert Advisor für MT5 (MT5). Funktioniert mit Standardindikatoren, bietet anpassbare Signale und Filter, einstellbare Parameter und ist mit MT4 kompatibel.
Exp THE X FULL
|Exp4 THE X FULL Universal EA für MT4 (MT4): Ein umfassender Trading-Expert-Advisor mit Strategie-Builder, mehreren Signalen und Filtern, erweiterter Anpassung und MT5-Kompatibilität.
Exp4 THE X FULL Universal EA für MT4
|Profit or Loss Pad: Schließt Positionen in MT5 (MT5) automatisch auf Basis des Gesamtgewinns/-verlusts mit Trailing-Funktionen. Bietet virtuelle Stopps, separate BUY/SELL-Verwaltung und Multi-Symbol-Unterstützung.
Profit or Loss Pad
|CloseIfProfitorLoss mit Trailing: Schließt Positionen in MT4 (MT4) automatisch auf Basis von Gewinn-/Verlustzielen mit Trailing-Funktionen. Beinhaltet virtuelle Stopps, separate BUY/SELL-Verwaltung und Multi-Symbol-Unterstützung.
CloseIfProfitorLoss mit Trailing
|Averager FULL: Ein Expert Advisor zur Mittelung von Verlustpositionen durch Eröffnung zusätzlicher Trades. Beinhaltet Trend- und Gegentrend-Trades, Trailing-Stops und Lot-Management für MT4 (MT4).
Averager FULL
|Exp Averager: Ein Expert Advisor zur Mittelung von Verlustpositionen. Bietet Trend- und Gegentrend-Positionen, intelligente Trailing-Stops und erweitertes Lot-Management für MT5 (MT5).
Exp Averager
|Exp5 Duplicator: Ein Expert Advisor, der Trades/Positionen/Signale eine festgelegte Anzahl oft auf Ihrem MT5 (MT5)-Konto dupliziert. Kopiert alle Trades, ob manuell oder von einem anderen EA eröffnet, unterstützt Lot-Multiplikation, benutzerdefinierte SL/TP und Trailing-Stops.
Exp5 Duplicator
|Exp4 Duplicator: Ein Expert Advisor, der Trades und Positionen auf MT4 (MT4) dupliziert. Kopiert alle Trades, ob manuell oder von einem anderen EA eröffnet, unterstützt Lot-Multiplikation, benutzerdefinierte SL/TP und Trailing-Stops.
Exp4 Duplicator
|Exp SafetyLock PRO: Schützt Ihre Trades vor plötzlichen Marktumkehrungen, indem er automatisch entgegengesetzte Orders für jeden offenen Trade platziert. Verbessert das Risikomanagement mit flexiblen Pending Orders (Pending Orders) und Schutz-Locks.
Exp SafetyLock PRO
|Exp5 Swing PRO für MT5 (MT5): Eine Swing-basierte Handelsstrategie mit entgegengesetzten Pending Orders und Lot-Multiplikation. Erfasst Gewinne und minimiert Risiken beim Handel mit Forex, Aktien und Rohstoffen.
Exp5 Swing PRO für MT5
|Exp Swing: Ein KOSTENLOSER Expert Advisor, der die Swinger-Strategie mit abwechselnden Pending Orders und Lot-Multiplikation umsetzt. Unterstützt automatisches und manuelles Trade-Management für effizientes Handeln.
Exp Swing
|Exp COPYLOT MASTER für MT4 (MT4): Ein KOSTENLOSER Trade-Kopierer für MetaTrader 4 (MetaTrader 4). Kopiert Trades, Positionen und Orders zwischen MT4- und MT5-Konten mit hoher Geschwindigkeit und zuverlässiger Fehlerbehandlung.
Exp COPYLOT MASTER für MT4
|Exp5 COPYLOT MASTER für MT5 (MT5): Ein KOSTENLOSER Trade-Kopierer für MetaTrader 5 und MT4 (MetaTrader 5 und MT4). Kopiert Forex-Trades zwischen beliebigen Konten mit einfacher Installation und Einrichtung.
Exp5 COPYLOT MASTER für MT5
|Exp Assistant 5: Ein KOSTENLOSER Expert Advisor zur automatischen Einstellung von Stop Loss, Take Profit, Trailing-Stops und Breakeven-Levels (Breakeven). Verwalten Sie Positionen einfach über das Control Panel im Chart.
Exp Assistant 5
|Exp Assistant 4: Ein KOSTENLOSER Expert Advisor zur automatischen Verwaltung von Stop Loss, Take Profit, Trailing-Stops und Breakeven-Levels. Einfache Steuerung über das Panel im Chart.
Exp Assistant 4
|Exp5 Tester PAD für Strategy Tester: Ein KOSTENLOSES Dienstprogramm zum manuellen Testen von Strategien im MT5 (MT5) Strategy Tester. Beinhaltet Ein-Klick-Handel auf visuellen Charts und umfassende Simulations-Tools.
Exp5 Tester PAD für Strategy Tester
|Exp4 Tester PAD für Strategy Tester: Ein KOSTENLOSES Dienstprogramm zum manuellen Testen von Strategien im MT4 (MT4) Strategy Tester. Bietet erweiterte Funktionen zur Handelssimulation und Leistungsanalyse.
Exp4 Tester PAD für Strategy Tester
|Ind5 Extra Report Pad: Ein KOSTENLOSES Statistik-Panel für MT5 (MT5). Bietet Echtzeitanalysen Ihres Handelskontos im Chart, unterstützt Multi-Währungs-Handel und vereinfacht die Rentabilitätsanalyse.
Ind5 Extra Report Pad
|Ind4 Extra Report Pad: Ein KOSTENLOSES Statistik-Panel für MT4 (MT4). Bietet Echtzeitanalysen Ihres Handelskontos im Chart, unterstützt Multi-Währungs-Handel und vereinfacht die Rentabilitätsanalyse.
Ind4 Extra Report Pad
|Exp Tick Hamster MT5 (MT5): Ein Expert Advisor mit automatischer Parameteroptimierung. Entwickelt für Anfänger, vereinfacht er den Handel ohne manuelle Einrichtung und sorgt für stressfreies Trading.
Exp Tick Hamster MT5
Verpassen Sie nicht die Chance, Ihr Handelsportfolio mit erstklassigen Tools zu erweitern!