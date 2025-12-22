- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
186
盈利交易:
173 (93.01%)
亏损交易:
13 (6.99%)
最好交易:
2.06 USD
最差交易:
-9.39 USD
毛利:
135.82 USD (8 081 pips)
毛利亏损:
-94.18 USD (4 689 pips)
最大连续赢利:
64 (48.09 USD)
最大连续盈利:
48.09 USD (64)
夏普比率:
0.10
交易活动:
94.59%
最大入金加载:
70.95%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
204
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.73
长期交易:
78 (41.94%)
短期交易:
108 (58.06%)
利润因子:
1.44
预期回报:
0.22 USD
平均利润:
0.79 USD
平均损失:
-7.24 USD
最大连续失误:
3 (-27.45 USD)
最大连续亏损:
-27.45 USD (3)
每月增长:
16.66%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
39.65 USD
最大值:
56.72 USD (21.24%)
相对跌幅:
结余:
21.24% (56.72 USD)
净值:
42.79% (90.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.06 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 64
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +48.09 USD
最大连续亏损: -27.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
