- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
257
利益トレード:
225 (87.54%)
損失トレード:
32 (12.45%)
ベストトレード:
2.06 USD
最悪のトレード:
-9.39 USD
総利益:
186.93 USD (10 353 pips)
総損失:
-147.58 USD (6 908 pips)
最大連続の勝ち:
97 (79.69 USD)
最大連続利益:
79.69 USD (97)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
94.59%
最大入金額:
70.95%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
257
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.69
長いトレード:
118 (45.91%)
短いトレード:
139 (54.09%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
0.15 USD
平均利益:
0.83 USD
平均損失:
-4.61 USD
最大連続の負け:
10 (-37.53 USD)
最大連続損失:
-37.53 USD (10)
月間成長:
15.74%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
39.65 USD
最大の:
56.72 USD (21.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.24% (56.72 USD)
エクイティによる:
42.79% (90.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|257
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|39
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.06 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 97
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +79.69 USD
最大連続損失: -37.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.67 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.50 × 2
|
Fyntura-Live
|11.43 × 14
レビューなし
