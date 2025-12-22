SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FP Market CT
Ade Triani Mujiya Sari

FP Market CT

Ade Triani Mujiya Sari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 29%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
474
Gewinntrades:
425 (89.66%)
Verlusttrades:
49 (10.34%)
Bester Trade:
2.06 USD
Schlechtester Trade:
-9.39 USD
Bruttoprofit:
306.85 USD (15 426 pips)
Bruttoverlust:
-235.12 USD (9 722 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
97 (79.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
79.69 USD (97)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
88.76%
Max deposit load:
70.95%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
463
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.26
Long-Positionen:
209 (44.09%)
Short-Positionen:
265 (55.91%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
0.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-37.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-37.53 USD (10)
Wachstum pro Monat :
28.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
39.65 USD
Maximaler:
56.72 USD (21.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.24% (56.72 USD)
Kapital:
42.79% (90.59 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 474
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 72
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 5.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.06 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 97
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +79.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.53 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 7
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.67 × 6
VantageInternational-Live 22
1.00 × 3
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.00 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.50 × 2
Fyntura-Live
11.43 × 14
Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 07:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 05:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.22 05:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 05:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.