- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
474
Gewinntrades:
425 (89.66%)
Verlusttrades:
49 (10.34%)
Bester Trade:
2.06 USD
Schlechtester Trade:
-9.39 USD
Bruttoprofit:
306.85 USD (15 426 pips)
Bruttoverlust:
-235.12 USD (9 722 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
97 (79.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
79.69 USD (97)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
88.76%
Max deposit load:
70.95%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
463
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.26
Long-Positionen:
209 (44.09%)
Short-Positionen:
265 (55.91%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
0.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-37.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-37.53 USD (10)
Wachstum pro Monat :
28.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
39.65 USD
Maximaler:
56.72 USD (21.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.24% (56.72 USD)
Kapital:
42.79% (90.59 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|474
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|72
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.06 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 97
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +79.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.53 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.67 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.50 × 2
|
Fyntura-Live
|11.43 × 14
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
29%
0
0
USD
USD
322
USD
USD
2
100%
474
89%
89%
1.30
0.15
USD
USD
43%
1:500