Ade Triani Mujiya Sari

FP Market CT

Ade Triani Mujiya Sari
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
18 (94.73%)
Loss Trade:
1 (5.26%)
Best Trade:
1.04 USD
Worst Trade:
-0.20 USD
Profitto lordo:
8.23 USD (606 pips)
Perdita lorda:
-0.20 USD (4 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (4.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.32 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.29
Attività di trading:
55.07%
Massimo carico di deposito:
27.44%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
40.15
Long Trade:
12 (63.16%)
Short Trade:
7 (36.84%)
Fattore di profitto:
41.15
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
0.46 USD
Perdita media:
-0.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.20 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.20 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
16.29% (41.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 602
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.04 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.32 USD
Massima perdita consecutiva: -0.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.80 × 5
VantageInternational-Live 22
1.50 × 2
OctaFX-Real3
6.00 × 1
RoboForex-ECN
6.00 × 5
ICMarketsSC-Live17
6.50 × 2
Fyntura-Live
12.15 × 13
Non ci sono recensioni
2025.12.22 07:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 05:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.22 05:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 05:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FP Market CT
30USD al mese
3%
0
0
USD
263
USD
1
100%
19
94%
55%
41.15
0.42
USD
16%
1:500
Copia

