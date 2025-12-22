- Crescita
Trade:
19
Profit Trade:
18 (94.73%)
Loss Trade:
1 (5.26%)
Best Trade:
1.04 USD
Worst Trade:
-0.20 USD
Profitto lordo:
8.23 USD (606 pips)
Perdita lorda:
-0.20 USD (4 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (4.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.32 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.29
Attività di trading:
55.07%
Massimo carico di deposito:
27.44%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
40.15
Long Trade:
12 (63.16%)
Short Trade:
7 (36.84%)
Fattore di profitto:
41.15
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
0.46 USD
Perdita media:
-0.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.20 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.20 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
16.29% (41.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|602
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
Best Trade: +1.04 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.32 USD
Massima perdita consecutiva: -0.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.80 × 5
|
VantageInternational-Live 22
|1.50 × 2
|
OctaFX-Real3
|6.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|6.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|6.50 × 2
|
Fyntura-Live
|12.15 × 13
Non ci sono recensioni
