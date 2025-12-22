- Прирост
Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
157 (92.35%)
Убыточных трейдов:
13 (7.65%)
Лучший трейд:
2.06 USD
Худший трейд:
-9.39 USD
Общая прибыль:
129.48 USD (7 521 pips)
Общий убыток:
-94.18 USD (4 689 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (41.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.75 USD (48)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
92.13%
Макс. загрузка депозита:
70.95%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
186
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
68 (40.00%)
Коротких трейдов:
102 (60.00%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
0.82 USD
Средний убыток:
-7.24 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-27.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.45 USD (3)
Прирост в месяц:
14.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.65 USD
Максимальная:
56.72 USD (21.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.24% (56.72 USD)
По эквити:
42.79% (90.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|170
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|35
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2.8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.06 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 48
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +41.75 USD
Макс. убыток в серии: -27.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.67 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.50 × 2
|
Fyntura-Live
|11.43 × 14
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
285
USD
USD
1
100%
170
92%
92%
1.37
0.21
USD
USD
43%
1:500