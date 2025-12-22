СигналыРазделы
Ade Triani Mujiya Sari

FP Market CT

Ade Triani Mujiya Sari
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 14%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
157 (92.35%)
Убыточных трейдов:
13 (7.65%)
Лучший трейд:
2.06 USD
Худший трейд:
-9.39 USD
Общая прибыль:
129.48 USD (7 521 pips)
Общий убыток:
-94.18 USD (4 689 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (41.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.75 USD (48)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
92.13%
Макс. загрузка депозита:
70.95%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
186
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
68 (40.00%)
Коротких трейдов:
102 (60.00%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
0.82 USD
Средний убыток:
-7.24 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-27.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.45 USD (3)
Прирост в месяц:
14.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.65 USD
Максимальная:
56.72 USD (21.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.24% (56.72 USD)
По эквити:
42.79% (90.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 170
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 35
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.06 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 48
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +41.75 USD
Макс. убыток в серии: -27.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 7
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.67 × 6
VantageInternational-Live 22
1.00 × 3
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.00 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.50 × 2
Fyntura-Live
11.43 × 14
Нет отзывов
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 07:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 05:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.22 05:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 05:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FP Market CT
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
285
USD
1
100%
170
92%
92%
1.37
0.21
USD
43%
1:500
Копировать

