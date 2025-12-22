- Incremento
Total de Trades:
257
Transacciones Rentables:
225 (87.54%)
Transacciones Irrentables:
32 (12.45%)
Mejor transacción:
2.06 USD
Peor transacción:
-9.39 USD
Beneficio Bruto:
186.93 USD (10 353 pips)
Pérdidas Brutas:
-147.58 USD (6 908 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
97 (79.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
79.69 USD (97)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
94.59%
Carga máxima del depósito:
70.95%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
257
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
0.69
Transacciones Largas:
118 (45.91%)
Transacciones Cortas:
139 (54.09%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
0.15 USD
Beneficio medio:
0.83 USD
Pérdidas medias:
-4.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-37.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-37.53 USD (10)
Crecimiento al mes:
15.74%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
39.65 USD
Máxima:
56.72 USD (21.24%)
Reducción relativa:
De balance:
21.24% (56.72 USD)
De fondos:
42.79% (90.59 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|257
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|39
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +2.06 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 97
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +79.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.53 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.67 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.50 × 2
|
Fyntura-Live
|11.43 × 14
No hay comentarios
