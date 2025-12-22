SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / FP Market CT
Ade Triani Mujiya Sari

FP Market CT

Ade Triani Mujiya Sari
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 16%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
257
Transacciones Rentables:
225 (87.54%)
Transacciones Irrentables:
32 (12.45%)
Mejor transacción:
2.06 USD
Peor transacción:
-9.39 USD
Beneficio Bruto:
186.93 USD (10 353 pips)
Pérdidas Brutas:
-147.58 USD (6 908 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
97 (79.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
79.69 USD (97)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
94.59%
Carga máxima del depósito:
70.95%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
257
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
0.69
Transacciones Largas:
118 (45.91%)
Transacciones Cortas:
139 (54.09%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
0.15 USD
Beneficio medio:
0.83 USD
Pérdidas medias:
-4.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-37.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-37.53 USD (10)
Crecimiento al mes:
15.74%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
39.65 USD
Máxima:
56.72 USD (21.24%)
Reducción relativa:
De balance:
21.24% (56.72 USD)
De fondos:
42.79% (90.59 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 257
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 39
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.06 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 97
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +79.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.53 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 7
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.67 × 6
VantageInternational-Live 22
1.00 × 3
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.00 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.50 × 2
Fyntura-Live
11.43 × 14
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 07:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 05:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.22 05:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 05:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FP Market CT
30 USD al mes
16%
0
0
USD
289
USD
1
100%
257
87%
95%
1.26
0.15
USD
43%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.