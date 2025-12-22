- Crescimento
Negociações:
257
Negociações com lucro:
225 (87.54%)
Negociações com perda:
32 (12.45%)
Melhor negociação:
2.06 USD
Pior negociação:
-9.39 USD
Lucro bruto:
186.93 USD (10 353 pips)
Perda bruta:
-147.58 USD (6 908 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
97 (79.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
79.69 USD (97)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
94.59%
Depósito máximo carregado:
70.95%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
257
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.69
Negociações longas:
118 (45.91%)
Negociações curtas:
139 (54.09%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.15 USD
Lucro médio:
0.83 USD
Perda média:
-4.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-37.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.53 USD (10)
Crescimento mensal:
15.74%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
39.65 USD
Máximo:
56.72 USD (21.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.24% (56.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.79% (90.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|257
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|39
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|3.4K
|
Melhor negociação: +2.06 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 97
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +79.69 USD
Máxima perda consecutiva: -37.53 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.67 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|1.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live17
|6.50 × 2
|
Fyntura-Live
|11.43 × 14
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
16%
0
0
USD
USD
289
USD
USD
1
100%
257
87%
95%
1.26
0.15
USD
USD
43%
1:500