İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
18 (94.73%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (5.26%)
En iyi işlem:
1.04 USD
En kötü işlem:
-0.20 USD
Brüt kâr:
8.23 USD (606 pips)
Brüt zarar:
-0.20 USD (4 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (4.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.32 USD (9)
Sharpe oranı:
1.29
Alım-satım etkinliği:
55.07%
Maks. mevduat yükü:
27.44%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
40.15
Alış işlemleri:
12 (63.16%)
Satış işlemleri:
7 (36.84%)
Kâr faktörü:
41.15
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
0.46 USD
Ortalama zarar:
-0.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.20 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.20 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
16.29% (41.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|602
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.64 × 11
|
VantageInternational-Live 3
|0.80 × 5
|
VantageInternational-Live 22
|1.50 × 2
|
OctaFX-Real3
|6.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|6.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|6.50 × 2
|
Fyntura-Live
|12.15 × 13
İnceleme yok
