- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
57
盈利交易:
35 (61.40%)
亏损交易:
22 (38.60%)
最好交易:
10.50 USD
最差交易:
-10.00 USD
毛利:
121.41 USD (95 649 pips)
毛利亏损:
-98.00 USD (76 948 pips)
最大连续赢利:
8 (18.97 USD)
最大连续盈利:
19.28 USD (5)
夏普比率:
0.10
交易活动:
5.97%
最大入金加载:
43.03%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
57
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
0.70
长期交易:
23 (40.35%)
短期交易:
34 (59.65%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.41 USD
平均利润:
3.47 USD
平均损失:
-4.45 USD
最大连续失误:
5 (-26.81 USD)
最大连续亏损:
-26.81 USD (5)
每月增长:
11.71%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
12.47 USD
最大值:
33.40 USD (15.12%)
相对跌幅:
结余:
15.12% (33.40 USD)
净值:
6.41% (13.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.50 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +18.97 USD
最大连续亏损: -26.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
12%
0
0
USD
USD
223
USD
USD
1
98%
57
61%
6%
1.23
0.41
USD
USD
15%
1:200