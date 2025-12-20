리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge02 0.00 × 17 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 VantageInternational-Live 9 0.00 × 4 Exness-Real18 0.00 × 1 Exness-Real24 0.00 × 1 ExnessKE-Real20 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 2 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 1 Axi-US16-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 2 0.00 × 524 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 Capital.com-Real 0.00 × 5 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 29 ICTrading-Live29 0.00 × 21 Axi-US09-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 2 XMTrading-Real 45 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 4 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 Alpari-Standard1 0.00 × 1 ForexTime-Standard 0.00 × 3 ForexTimeFXTM-Standard 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 2 66 더...