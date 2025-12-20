- 자본
- 축소
트레이드:
178
이익 거래:
106 (59.55%)
손실 거래:
72 (40.45%)
최고의 거래:
18.05 USD
최악의 거래:
-19.54 USD
총 수익:
398.39 USD (325 293 pips)
총 손실:
-394.58 USD (349 733 pips)
연속 최대 이익:
10 (40.15 USD)
연속 최대 이익:
40.15 USD (10)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
5.71%
최대 입금량:
52.24%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
70
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
0.05
롱(주식매수):
80 (44.94%)
숏(주식차입매도):
98 (55.06%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.02 USD
평균 이익:
3.76 USD
평균 손실:
-5.48 USD
연속 최대 손실:
6 (-8.83 USD)
연속 최대 손실:
-33.86 USD (5)
월별 성장률:
1.90%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
51.11 USD
최대한의:
82.08 USD (35.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.54% (82.08 USD)
자본금별:
8.97% (16.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|156
|BTCUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|24
|BTCUSD
|-21
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-40K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.05 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +40.15 USD
연속 최대 손실: -8.83 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
204
USD
USD
3
88%
178
59%
6%
1.00
0.02
USD
USD
36%
1:200