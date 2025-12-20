- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
35 (61.40%)
Убыточных трейдов:
22 (38.60%)
Лучший трейд:
10.50 USD
Худший трейд:
-10.00 USD
Общая прибыль:
121.41 USD (95 649 pips)
Общий убыток:
-98.00 USD (76 948 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (18.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.28 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
5.97%
Макс. загрузка депозита:
43.03%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
0.70
Длинных трейдов:
23 (40.35%)
Коротких трейдов:
34 (59.65%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
3.47 USD
Средний убыток:
-4.45 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-26.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.81 USD (5)
Прирост в месяц:
11.71%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.47 USD
Максимальная:
33.40 USD (15.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.12% (33.40 USD)
По эквити:
6.41% (13.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.50 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +18.97 USD
Макс. убыток в серии: -26.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
USD
223
USD
USD
1
98%
57
61%
6%
1.23
0.41
USD
USD
15%
1:200