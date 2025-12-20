- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
15 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (37.50%)
En iyi işlem:
7.90 USD
En kötü işlem:
-9.01 USD
Brüt kâr:
60.44 USD (39 091 pips)
Brüt zarar:
-41.72 USD (26 645 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (19.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.28 USD (5)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
6.03%
Maks. mevduat yükü:
22.42%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.83
Alış işlemleri:
11 (45.83%)
Satış işlemleri:
13 (54.17%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
4.03 USD
Ortalama zarar:
-4.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-22.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.47 USD (3)
Aylık büyüme:
9.36%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.19 USD
Maksimum:
22.47 USD (10.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.25% (22.47 USD)
Varlığa göre:
1.52% (3.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.90 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +19.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
219
USD
USD
1
95%
24
62%
6%
1.44
0.78
USD
USD
10%
1:200