- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
77
利益トレード:
46 (59.74%)
損失トレード:
31 (40.26%)
ベストトレード:
10.50 USD
最悪のトレード:
-11.19 USD
総利益:
148.81 USD (123 064 pips)
総損失:
-135.33 USD (114 271 pips)
最大連続の勝ち:
8 (18.97 USD)
最大連続利益:
19.28 USD (5)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
4.68%
最大入金額:
43.03%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
77
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
0.40
長いトレード:
28 (36.36%)
短いトレード:
49 (63.64%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.18 USD
平均利益:
3.24 USD
平均損失:
-4.37 USD
最大連続の負け:
5 (-26.81 USD)
最大連続損失:
-26.81 USD (5)
月間成長:
6.74%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.47 USD
最大の:
33.40 USD (15.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.12% (33.40 USD)
エクイティによる:
6.41% (13.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|8.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.50 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +18.97 USD
最大連続損失: -26.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
53 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
7%
0
0
USD
USD
213
USD
USD
1
98%
77
59%
5%
1.09
0.18
USD
USD
15%
1:200