Trade:
24
Profit Trade:
15 (62.50%)
Loss Trade:
9 (37.50%)
Best Trade:
7.90 USD
Worst Trade:
-9.01 USD
Profitto lordo:
60.44 USD (39 091 pips)
Perdita lorda:
-41.72 USD (26 645 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (19.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.28 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
6.03%
Massimo carico di deposito:
22.42%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.83
Long Trade:
11 (45.83%)
Short Trade:
13 (54.17%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
4.03 USD
Perdita media:
-4.64 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-22.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.47 USD (3)
Crescita mensile:
9.36%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.19 USD
Massimale:
22.47 USD (10.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.25% (22.47 USD)
Per equità:
1.52% (3.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Best Trade: +7.90 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +19.28 USD
Massima perdita consecutiva: -22.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
