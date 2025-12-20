- Crescimento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
46 (59.74%)
Negociações com perda:
31 (40.26%)
Melhor negociação:
10.50 USD
Pior negociação:
-11.19 USD
Lucro bruto:
148.81 USD (123 064 pips)
Perda bruta:
-135.33 USD (114 271 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (18.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.28 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
4.68%
Depósito máximo carregado:
43.03%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
77
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
0.40
Negociações longas:
28 (36.36%)
Negociações curtas:
49 (63.64%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.18 USD
Lucro médio:
3.24 USD
Perda média:
-4.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-26.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.81 USD (5)
Crescimento mensal:
6.74%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.47 USD
Máximo:
33.40 USD (15.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.12% (33.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.41% (13.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|8.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.50 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +18.97 USD
Máxima perda consecutiva: -26.81 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
53 mais ...
Sem comentários
