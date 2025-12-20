- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
77
Transacciones Rentables:
46 (59.74%)
Transacciones Irrentables:
31 (40.26%)
Mejor transacción:
10.50 USD
Peor transacción:
-11.19 USD
Beneficio Bruto:
148.81 USD (123 064 pips)
Pérdidas Brutas:
-135.33 USD (114 271 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (18.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19.28 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
4.68%
Carga máxima del depósito:
43.03%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
77
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
0.40
Transacciones Largas:
28 (36.36%)
Transacciones Cortas:
49 (63.64%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.18 USD
Beneficio medio:
3.24 USD
Pérdidas medias:
-4.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-26.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.81 USD (5)
Crecimiento al mes:
6.74%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.47 USD
Máxima:
33.40 USD (15.12%)
Reducción relativa:
De balance:
15.12% (33.40 USD)
De fondos:
6.41% (13.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|8.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +10.50 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +18.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -26.81 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
otros 53...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
7%
0
0
USD
USD
213
USD
USD
1
98%
77
59%
5%
1.09
0.18
USD
USD
15%
1:200