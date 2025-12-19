- 成长
交易:
15
盈利交易:
8 (53.33%)
亏损交易:
7 (46.67%)
最好交易:
9.16 EUR
最差交易:
-3.70 EUR
毛利:
25.18 EUR (3 577 pips)
毛利亏损:
-10.80 EUR (1 724 pips)
最大连续赢利:
3 (10.33 EUR)
最大连续盈利:
10.33 EUR (3)
夏普比率:
0.30
交易活动:
86.85%
最大入金加载:
41.38%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
20 小时
采收率:
2.07
长期交易:
13 (86.67%)
短期交易:
2 (13.33%)
利润因子:
2.33
预期回报:
0.96 EUR
平均利润:
3.15 EUR
平均损失:
-1.54 EUR
最大连续失误:
3 (-6.95 EUR)
最大连续亏损:
-6.95 EUR (3)
每月增长:
4.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
6.95 EUR (2.16%)
相对跌幅:
结余:
2.06% (6.63 EUR)
净值:
1.06% (3.39 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|4
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|-5
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|7
|USDJPY
|6
|AUDUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|-728
|EURUSD
|553
|GBPUSD
|733
|USDJPY
|1K
|AUDUSD
|290
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.16 EUR
最差交易: -4 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +10.33 EUR
最大连续亏损: -6.95 EUR
