Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real5 0.00 × 1 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.11 × 9 ICMarketsSC-MT5 0.19 × 32 Earnex-Trade 0.90 × 69 AdmiralsGroup-Live 2.79 × 91 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика