- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
8 (61.53%)
Убыточных трейдов:
5 (38.46%)
Лучший трейд:
9.16 EUR
Худший трейд:
-3.70 EUR
Общая прибыль:
25.18 EUR (3 577 pips)
Общий убыток:
-9.06 EUR (1 520 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (10.33 EUR)
Макс. прибыль в серии:
10.33 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
83.19%
Макс. загрузка депозита:
41.38%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
2.32
Длинных трейдов:
11 (84.62%)
Коротких трейдов:
2 (15.38%)
Профит фактор:
2.78
Мат. ожидание:
1.24 EUR
Средняя прибыль:
3.15 EUR
Средний убыток:
-1.81 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.95 EUR)
Макс. убыток в серии:
-6.95 EUR (3)
Прирост в месяц:
5.32%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
6.95 EUR (2.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.06% (6.63 EUR)
По эквити:
1.06% (3.39 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD
|4
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD
|-5
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|6
|AUDUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD
|-728
|EURUSD
|675
|GBPUSD
|815
|USDJPY
|1K
|AUDUSD
|290
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.16 EUR
Худший трейд: -4 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +10.33 EUR
Макс. убыток в серии: -6.95 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|0.19 × 32
|
Earnex-Trade
|0.90 × 69
|
AdmiralsGroup-Live
|2.79 × 91
