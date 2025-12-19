СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Loufoque
Abd-elhamid Boudjemaa

Loufoque

Abd-elhamid Boudjemaa
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
8 (61.53%)
Убыточных трейдов:
5 (38.46%)
Лучший трейд:
9.16 EUR
Худший трейд:
-3.70 EUR
Общая прибыль:
25.18 EUR (3 577 pips)
Общий убыток:
-9.06 EUR (1 520 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (10.33 EUR)
Макс. прибыль в серии:
10.33 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
83.19%
Макс. загрузка депозита:
41.38%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
2.32
Длинных трейдов:
11 (84.62%)
Коротких трейдов:
2 (15.38%)
Профит фактор:
2.78
Мат. ожидание:
1.24 EUR
Средняя прибыль:
3.15 EUR
Средний убыток:
-1.81 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.95 EUR)
Макс. убыток в серии:
-6.95 EUR (3)
Прирост в месяц:
5.32%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
6.95 EUR (2.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.06% (6.63 EUR)
По эквити:
1.06% (3.39 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD 4
EURUSD 3
GBPUSD 3
USDJPY 2
AUDUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD -5
EURUSD 7
GBPUSD 8
USDJPY 6
AUDUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD -728
EURUSD 675
GBPUSD 815
USDJPY 1K
AUDUSD 290
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.16 EUR
Худший трейд: -4 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +10.33 EUR
Макс. убыток в серии: -6.95 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AdmiralsGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real5
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.11 × 9
ICMarketsSC-MT5
0.19 × 32
Earnex-Trade
0.90 × 69
AdmiralsGroup-Live
2.79 × 91
kkk
Нет отзывов
2025.12.22 21:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 22:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.19 22:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 22:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.