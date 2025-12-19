SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Loufoque
Abd-elhamid Boudjemaa

Loufoque

Abd-elhamid Boudjemaa
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
AdmiralsGroup-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
3 (60.00%)
Loss Trade:
2 (40.00%)
Best Trade:
9.16 EUR
Worst Trade:
-1.50 EUR
Profitto lordo:
10.64 EUR (1 870 pips)
Perdita lorda:
-2.11 EUR (314 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (9.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
9.16 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
5.69
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
5.04
Profitto previsto:
1.71 EUR
Profitto medio:
3.55 EUR
Perdita media:
-1.06 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-1.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1.50 EUR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
1.50 EUR (0.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 2
USDJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -1
USDJPY 10
EURUSD 1
GBPUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -204
USDJPY 1.7K
EURUSD 145
GBPUSD -72
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.16 EUR
Worst Trade: -2 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.50 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.19 × 32
Earnex-Trade
0.57 × 28
AdmiralsGroup-Live
2.82 × 90
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
kkk
Non ci sono recensioni
2025.12.19 22:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.19 22:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 22:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati