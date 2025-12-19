- Crescita
Trade:
5
Profit Trade:
3 (60.00%)
Loss Trade:
2 (40.00%)
Best Trade:
9.16 EUR
Worst Trade:
-1.50 EUR
Profitto lordo:
10.64 EUR (1 870 pips)
Perdita lorda:
-2.11 EUR (314 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (9.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
9.16 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
5.69
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
5.04
Profitto previsto:
1.71 EUR
Profitto medio:
3.55 EUR
Perdita media:
-1.06 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-1.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1.50 EUR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
1.50 EUR (0.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-1
|USDJPY
|10
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|-1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-204
|USDJPY
|1.7K
|EURUSD
|145
|GBPUSD
|-72
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.16 EUR
Worst Trade: -2 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.50 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
