Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
10 (58.82%)
Transacciones Irrentables:
7 (41.18%)
Mejor transacción:
9.16 EUR
Peor transacción:
-3.70 EUR
Beneficio Bruto:
27.17 EUR (3 811 pips)
Pérdidas Brutas:
-10.80 EUR (1 724 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (10.33 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
10.33 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
87.90%
Carga máxima del depósito:
41.38%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
2.36
Transacciones Largas:
13 (76.47%)
Transacciones Cortas:
4 (23.53%)
Factor de Beneficio:
2.52
Beneficio Esperado:
0.96 EUR
Beneficio medio:
2.72 EUR
Pérdidas medias:
-1.54 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-6.95 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.95 EUR (3)
Crecimiento al mes:
5.40%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
6.95 EUR (2.16%)
Reducción relativa:
De balance:
2.06% (6.63 EUR)
De fondos:
1.06% (3.39 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|9
|USDCAD
|-5
|USDJPY
|6
|AUDUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|630
|GBPUSD
|890
|USDCAD
|-728
|USDJPY
|1K
|AUDUSD
|290
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +9.16 EUR
Peor transacción: -4 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +10.33 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -6.95 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AdmiralsGroup-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|0.19 × 32
|
Earnex-Trade
|0.86 × 78
|
AdmiralsGroup-Live
|2.79 × 91
