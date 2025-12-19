- 자본
- 축소
트레이드:
27
이익 거래:
16 (59.25%)
손실 거래:
11 (40.74%)
최고의 거래:
9.16 EUR
최악의 거래:
-3.70 EUR
총 수익:
38.82 EUR (5 173 pips)
총 손실:
-20.72 EUR (2 886 pips)
연속 최대 이익:
4 (9.83 EUR)
연속 최대 이익:
10.33 EUR (3)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
65.75%
최대 입금량:
41.38%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
2.60
롱(주식매수):
21 (77.78%)
숏(주식차입매도):
6 (22.22%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
0.67 EUR
평균 이익:
2.43 EUR
평균 손실:
-1.88 EUR
연속 최대 손실:
3 (-6.95 EUR)
연속 최대 손실:
-6.95 EUR (3)
월별 성장률:
5.97%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
6.95 EUR (2.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.06% (6.63 EUR)
자본금별:
2.08% (6.81 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|10
|USDCAD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|-5
|USDJPY
|6
|AUDUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|641
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|-728
|USDJPY
|1K
|AUDUSD
|290
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.16 EUR
최악의 거래: -4 EUR
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +9.83 EUR
연속 최대 손실: -6.95 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AdmiralsGroup-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
