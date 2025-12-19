いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AdmiralsGroup-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real5 0.00 × 1 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.17 × 12 ICMarketsSC-MT5 0.19 × 32 Earnex-Trade 0.86 × 78 AdmiralsGroup-Live 2.79 × 91 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは