トレード:
17
利益トレード:
10 (58.82%)
損失トレード:
7 (41.18%)
ベストトレード:
9.16 EUR
最悪のトレード:
-3.70 EUR
総利益:
27.17 EUR (3 811 pips)
総損失:
-10.80 EUR (1 724 pips)
最大連続の勝ち:
3 (10.33 EUR)
最大連続利益:
10.33 EUR (3)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
87.90%
最大入金額:
41.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
2.36
長いトレード:
13 (76.47%)
短いトレード:
4 (23.53%)
プロフィットファクター:
2.52
期待されたペイオフ:
0.96 EUR
平均利益:
2.72 EUR
平均損失:
-1.54 EUR
最大連続の負け:
3 (-6.95 EUR)
最大連続損失:
-6.95 EUR (3)
月間成長:
5.40%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
6.95 EUR (2.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.06% (6.63 EUR)
エクイティによる:
1.06% (3.39 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|9
|USDCAD
|-5
|USDJPY
|6
|AUDUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|630
|GBPUSD
|890
|USDCAD
|-728
|USDJPY
|1K
|AUDUSD
|290
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.16 EUR
最悪のトレード: -4 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +10.33 EUR
最大連続損失: -6.95 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AdmiralsGroup-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|0.19 × 32
|
Earnex-Trade
|0.86 × 78
|
AdmiralsGroup-Live
|2.79 × 91
