Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AdmiralsGroup-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real5 0.00 × 1 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.17 × 12 ICMarketsSC-MT5 0.19 × 32 Earnex-Trade 0.91 × 82 AdmiralsGroup-Live 2.79 × 91