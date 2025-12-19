- Wachstum
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
10 (58.82%)
Verlusttrades:
7 (41.18%)
Bester Trade:
9.16 EUR
Schlechtester Trade:
-3.70 EUR
Bruttoprofit:
27.17 EUR (3 811 pips)
Bruttoverlust:
-10.80 EUR (1 724 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (10.33 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10.33 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
85.87%
Max deposit load:
41.38%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
2.36
Long-Positionen:
13 (76.47%)
Short-Positionen:
4 (23.53%)
Profit-Faktor:
2.52
Mathematische Gewinnerwartung:
0.96 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.72 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-1.54 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-6.95 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.95 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
5.40%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
6.95 EUR (2.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.06% (6.63 EUR)
Kapital:
1.06% (3.39 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|9
|USDCAD
|-5
|USDJPY
|6
|AUDUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|630
|GBPUSD
|890
|USDCAD
|-728
|USDJPY
|1K
|AUDUSD
|290
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.16 EUR
Schlechtester Trade: -4 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.33 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.95 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AdmiralsGroup-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|0.19 × 32
|
Earnex-Trade
|0.91 × 82
|
AdmiralsGroup-Live
|2.79 × 91
