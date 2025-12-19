SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Loufoque
Abd-elhamid Boudjemaa

Loufoque

Abd-elhamid Boudjemaa
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
3 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (40.00%)
En iyi işlem:
9.16 EUR
En kötü işlem:
-1.50 EUR
Brüt kâr:
10.64 EUR (1 870 pips)
Brüt zarar:
-2.11 EUR (314 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (9.16 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
9.16 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
5.69
Alış işlemleri:
3 (60.00%)
Satış işlemleri:
2 (40.00%)
Kâr faktörü:
5.04
Beklenen getiri:
1.71 EUR
Ortalama kâr:
3.55 EUR
Ortalama zarar:
-1.06 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1.50 EUR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
1.50 EUR (0.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 2
USDJPY 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD -1
USDJPY 10
EURUSD 1
GBPUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -204
USDJPY 1.7K
EURUSD 145
GBPUSD -72
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.16 EUR
En kötü işlem: -2 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.16 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.50 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.19 × 32
Earnex-Trade
0.57 × 28
AdmiralsGroup-Live
2.82 × 90
kkk
İnceleme yok
2025.12.19 22:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.19 22:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 22:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
