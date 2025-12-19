- Büyüme
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
3 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (40.00%)
En iyi işlem:
9.16 EUR
En kötü işlem:
-1.50 EUR
Brüt kâr:
10.64 EUR (1 870 pips)
Brüt zarar:
-2.11 EUR (314 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (9.16 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
9.16 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
5.69
Alış işlemleri:
3 (60.00%)
Satış işlemleri:
2 (40.00%)
Kâr faktörü:
5.04
Beklenen getiri:
1.71 EUR
Ortalama kâr:
3.55 EUR
Ortalama zarar:
-1.06 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1.50 EUR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
1.50 EUR (0.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|-1
|USDJPY
|10
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|-204
|USDJPY
|1.7K
|EURUSD
|145
|GBPUSD
|-72
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.16 EUR
En kötü işlem: -2 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.16 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.50 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
