- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
10 (58.82%)
Negociações com perda:
7 (41.18%)
Melhor negociação:
9.16 EUR
Pior negociação:
-3.70 EUR
Lucro bruto:
27.17 EUR (3 811 pips)
Perda bruta:
-10.80 EUR (1 724 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (10.33 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
10.33 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
87.90%
Depósito máximo carregado:
41.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
2.36
Negociações longas:
13 (76.47%)
Negociações curtas:
4 (23.53%)
Fator de lucro:
2.52
Valor esperado:
0.96 EUR
Lucro médio:
2.72 EUR
Perda média:
-1.54 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.95 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-6.95 EUR (3)
Crescimento mensal:
5.40%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
6.95 EUR (2.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.06% (6.63 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.06% (3.39 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|9
|USDCAD
|-5
|USDJPY
|6
|AUDUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|630
|GBPUSD
|890
|USDCAD
|-728
|USDJPY
|1K
|AUDUSD
|290
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.16 EUR
Pior negociação: -4 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +10.33 EUR
Máxima perda consecutiva: -6.95 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AdmiralsGroup-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|0.19 × 32
|
Earnex-Trade
|0.86 × 78
|
AdmiralsGroup-Live
|2.79 × 91
kkk
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
319
EUR
EUR
2
0%
17
58%
88%
2.51
0.96
EUR
EUR
2%
1:30