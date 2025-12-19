- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
914
盈利交易:
638 (69.80%)
亏损交易:
276 (30.20%)
最好交易:
1 334.40 USD
最差交易:
-2 703.00 USD
毛利:
32 131.22 USD (12 293 428 pips)
毛利亏损:
-16 360.70 USD (1 617 768 pips)
最大连续赢利:
47 (4 573.18 USD)
最大连续盈利:
4 601.19 USD (44)
夏普比率:
0.11
交易活动:
18.10%
最大入金加载:
29.79%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
305
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.73
长期交易:
649 (71.01%)
短期交易:
265 (28.99%)
利润因子:
1.96
预期回报:
17.25 USD
平均利润:
50.36 USD
平均损失:
-59.28 USD
最大连续失误:
36 (-2 416.78 USD)
最大连续亏损:
-5 226.22 USD (3)
每月增长:
2.82%
年度预测:
34.17%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 779.22 USD (6.34%)
相对跌幅:
结余:
5.31% (5 784.14 USD)
净值:
0.98% (1 054.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Gold.s_Spot
|559
|BTCUSD
|78
|USDJPY.s
|41
|EURUSD.s
|27
|Silver.s_Spot
|27
|GBPUSD.s
|26
|CADJPY.s
|26
|AUDUSD.s
|24
|CADCHF.s
|24
|AUDCAD.s
|23
|EURCAD.s
|22
|EURJPY.s
|20
|EURCHF.s
|17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Gold.s_Spot
|14K
|BTCUSD
|5.6K
|USDJPY.s
|-287
|EURUSD.s
|23
|Silver.s_Spot
|-2.5K
|GBPUSD.s
|-11
|CADJPY.s
|-322
|AUDUSD.s
|137
|CADCHF.s
|-296
|AUDCAD.s
|-102
|EURCAD.s
|-13
|EURJPY.s
|-246
|EURCHF.s
|-65
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Gold.s_Spot
|159K
|BTCUSD
|11M
|USDJPY.s
|-11K
|EURUSD.s
|1.1K
|Silver.s_Spot
|-28K
|GBPUSD.s
|-7.8K
|CADJPY.s
|-11K
|AUDUSD.s
|2.2K
|CADCHF.s
|-2.7K
|AUDCAD.s
|-1.8K
|EURCAD.s
|1.6K
|EURJPY.s
|-6.6K
|EURCHF.s
|-859
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 334.40 USD
最差交易: -2 703 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +4 573.18 USD
最大连续亏损: -2 416.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXGlobeInternational-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
18%
0
0
USD
USD
108K
USD
USD
27
88%
914
69%
18%
1.96
17.25
USD
USD
5%
1:500