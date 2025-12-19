信号部分
Raylson Da Silva De Oliveira

FXGLOBE

Raylson Da Silva De Oliveira
0条评论
可靠性
27
0 / 0 USD
每月复制 3000 USD per 
增长自 2025 18%
FXGlobeInternational-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
914
盈利交易:
638 (69.80%)
亏损交易:
276 (30.20%)
最好交易:
1 334.40 USD
最差交易:
-2 703.00 USD
毛利:
32 131.22 USD (12 293 428 pips)
毛利亏损:
-16 360.70 USD (1 617 768 pips)
最大连续赢利:
47 (4 573.18 USD)
最大连续盈利:
4 601.19 USD (44)
夏普比率:
0.11
交易活动:
18.10%
最大入金加载:
29.79%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
305
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.73
长期交易:
649 (71.01%)
短期交易:
265 (28.99%)
利润因子:
1.96
预期回报:
17.25 USD
平均利润:
50.36 USD
平均损失:
-59.28 USD
最大连续失误:
36 (-2 416.78 USD)
最大连续亏损:
-5 226.22 USD (3)
每月增长:
2.82%
年度预测:
34.17%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 779.22 USD (6.34%)
相对跌幅:
结余:
5.31% (5 784.14 USD)
净值:
0.98% (1 054.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
Gold.s_Spot 559
BTCUSD 78
USDJPY.s 41
EURUSD.s 27
Silver.s_Spot 27
GBPUSD.s 26
CADJPY.s 26
AUDUSD.s 24
CADCHF.s 24
AUDCAD.s 23
EURCAD.s 22
EURJPY.s 20
EURCHF.s 17
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
Gold.s_Spot 14K
BTCUSD 5.6K
USDJPY.s -287
EURUSD.s 23
Silver.s_Spot -2.5K
GBPUSD.s -11
CADJPY.s -322
AUDUSD.s 137
CADCHF.s -296
AUDCAD.s -102
EURCAD.s -13
EURJPY.s -246
EURCHF.s -65
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
Gold.s_Spot 159K
BTCUSD 11M
USDJPY.s -11K
EURUSD.s 1.1K
Silver.s_Spot -28K
GBPUSD.s -7.8K
CADJPY.s -11K
AUDUSD.s 2.2K
CADCHF.s -2.7K
AUDCAD.s -1.8K
EURCAD.s 1.6K
EURJPY.s -6.6K
EURCHF.s -859
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 334.40 USD
最差交易: -2 703 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +4 573.18 USD
最大连续亏损: -2 416.78 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXGlobeInternational-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
没有评论
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
FXGLOBE
每月3000 USD
18%
0
0
USD
108K
USD
27
88%
914
69%
18%
1.96
17.25
USD
5%
1:500
