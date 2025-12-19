SegnaliSezioni
Raylson Da Silva De Oliveira

FXGLOBE

Raylson Da Silva De Oliveira
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 14%
FXGlobeInternational-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
647
Profit Trade:
459 (70.94%)
Loss Trade:
188 (29.06%)
Best Trade:
1 334.40 USD
Worst Trade:
-2 703.00 USD
Profitto lordo:
26 639.66 USD (12 265 970 pips)
Perdita lorda:
-13 942.98 USD (1 597 384 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (4 573.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 601.19 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
81.82%
Massimo carico di deposito:
7.66%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
189
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
417 (64.45%)
Short Trade:
230 (35.55%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
19.62 USD
Profitto medio:
58.04 USD
Perdita media:
-74.16 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-2 416.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 226.22 USD (3)
Crescita mensile:
-0.01%
Previsione annuale:
-0.13%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 779.22 USD (6.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.31% (5 784.14 USD)
Per equità:
0.31% (329.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Gold.s_Spot 292
BTCUSD 78
USDJPY.s 41
EURUSD.s 27
Silver.s_Spot 27
GBPUSD.s 26
CADJPY.s 26
AUDUSD.s 24
CADCHF.s 24
AUDCAD.s 23
EURCAD.s 22
EURJPY.s 20
EURCHF.s 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Gold.s_Spot 11K
BTCUSD 5.6K
USDJPY.s -287
EURUSD.s 23
Silver.s_Spot -2.5K
GBPUSD.s -11
CADJPY.s -322
AUDUSD.s 137
CADCHF.s -296
AUDCAD.s -102
EURCAD.s -13
EURJPY.s -246
EURCHF.s -65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Gold.s_Spot 152K
BTCUSD 11M
USDJPY.s -11K
EURUSD.s 1.1K
Silver.s_Spot -28K
GBPUSD.s -7.8K
CADJPY.s -11K
AUDUSD.s 2.2K
CADCHF.s -2.7K
AUDCAD.s -1.8K
EURCAD.s 1.6K
EURJPY.s -6.6K
EURCHF.s -859
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 334.40 USD
Worst Trade: -2 703 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4 573.18 USD
Massima perdita consecutiva: -2 416.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXGlobeInternational-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
