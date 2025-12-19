- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
647
Profit Trade:
459 (70.94%)
Loss Trade:
188 (29.06%)
Best Trade:
1 334.40 USD
Worst Trade:
-2 703.00 USD
Profitto lordo:
26 639.66 USD (12 265 970 pips)
Perdita lorda:
-13 942.98 USD (1 597 384 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (4 573.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 601.19 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
81.82%
Massimo carico di deposito:
7.66%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
189
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
417 (64.45%)
Short Trade:
230 (35.55%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
19.62 USD
Profitto medio:
58.04 USD
Perdita media:
-74.16 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-2 416.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 226.22 USD (3)
Crescita mensile:
-0.01%
Previsione annuale:
-0.13%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 779.22 USD (6.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.31% (5 784.14 USD)
Per equità:
0.31% (329.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Gold.s_Spot
|292
|BTCUSD
|78
|USDJPY.s
|41
|EURUSD.s
|27
|Silver.s_Spot
|27
|GBPUSD.s
|26
|CADJPY.s
|26
|AUDUSD.s
|24
|CADCHF.s
|24
|AUDCAD.s
|23
|EURCAD.s
|22
|EURJPY.s
|20
|EURCHF.s
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Gold.s_Spot
|11K
|BTCUSD
|5.6K
|USDJPY.s
|-287
|EURUSD.s
|23
|Silver.s_Spot
|-2.5K
|GBPUSD.s
|-11
|CADJPY.s
|-322
|AUDUSD.s
|137
|CADCHF.s
|-296
|AUDCAD.s
|-102
|EURCAD.s
|-13
|EURJPY.s
|-246
|EURCHF.s
|-65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Gold.s_Spot
|152K
|BTCUSD
|11M
|USDJPY.s
|-11K
|EURUSD.s
|1.1K
|Silver.s_Spot
|-28K
|GBPUSD.s
|-7.8K
|CADJPY.s
|-11K
|AUDUSD.s
|2.2K
|CADCHF.s
|-2.7K
|AUDCAD.s
|-1.8K
|EURCAD.s
|1.6K
|EURJPY.s
|-6.6K
|EURCHF.s
|-859
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 334.40 USD
Worst Trade: -2 703 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4 573.18 USD
Massima perdita consecutiva: -2 416.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXGlobeInternational-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
14%
0
0
USD
USD
105K
USD
USD
26
84%
647
70%
82%
1.91
19.62
USD
USD
5%
1:500