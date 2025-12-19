シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / FXGLOBE
Raylson Da Silva De Oliveira

FXGLOBE

Raylson Da Silva De Oliveira
レビュー0件
信頼性
27週間
0 / 0 USD
月額  3000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 19%
FXGlobeInternational-Real
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
977
利益トレード:
679 (69.49%)
損失トレード:
298 (30.50%)
ベストトレード:
1 334.40 USD
最悪のトレード:
-2 703.00 USD
総利益:
33 971.54 USD (12 299 790 pips)
総損失:
-17 298.71 USD (1 623 041 pips)
最大連続の勝ち:
47 (4 573.18 USD)
最大連続利益:
4 601.19 USD (44)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
20.73%
最大入金額:
29.79%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
295
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.88
長いトレード:
712 (72.88%)
短いトレード:
265 (27.12%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
17.07 USD
平均利益:
50.03 USD
平均損失:
-58.05 USD
最大連続の負け:
36 (-2 416.78 USD)
最大連続損失:
-5 226.22 USD (3)
月間成長:
3.67%
年間予想:
44.52%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 779.22 USD (6.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.31% (5 784.14 USD)
エクイティによる:
0.98% (1 054.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
Gold.s_Spot 622
BTCUSD 78
USDJPY.s 41
EURUSD.s 27
Silver.s_Spot 27
GBPUSD.s 26
CADJPY.s 26
AUDUSD.s 24
CADCHF.s 24
AUDCAD.s 23
EURCAD.s 22
EURJPY.s 20
EURCHF.s 17
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
Gold.s_Spot 15K
BTCUSD 5.6K
USDJPY.s -287
EURUSD.s 23
Silver.s_Spot -2.5K
GBPUSD.s -11
CADJPY.s -322
AUDUSD.s 137
CADCHF.s -296
AUDCAD.s -102
EURCAD.s -13
EURJPY.s -246
EURCHF.s -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
Gold.s_Spot 160K
BTCUSD 11M
USDJPY.s -11K
EURUSD.s 1.1K
Silver.s_Spot -28K
GBPUSD.s -7.8K
CADJPY.s -11K
AUDUSD.s 2.2K
CADCHF.s -2.7K
AUDCAD.s -1.8K
EURCAD.s 1.6K
EURJPY.s -6.6K
EURCHF.s -859
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 334.40 USD
最悪のトレード: -2 703 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +4 573.18 USD
最大連続損失: -2 416.78 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXGlobeInternational-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
レビューなし
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FXGLOBE
3000 USD/月
19%
0
0
USD
109K
USD
27
89%
977
69%
21%
1.96
17.07
USD
5%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください