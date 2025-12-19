- 成長
トレード:
977
利益トレード:
679 (69.49%)
損失トレード:
298 (30.50%)
ベストトレード:
1 334.40 USD
最悪のトレード:
-2 703.00 USD
総利益:
33 971.54 USD (12 299 790 pips)
総損失:
-17 298.71 USD (1 623 041 pips)
最大連続の勝ち:
47 (4 573.18 USD)
最大連続利益:
4 601.19 USD (44)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
20.73%
最大入金額:
29.79%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
295
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.88
長いトレード:
712 (72.88%)
短いトレード:
265 (27.12%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
17.07 USD
平均利益:
50.03 USD
平均損失:
-58.05 USD
最大連続の負け:
36 (-2 416.78 USD)
最大連続損失:
-5 226.22 USD (3)
月間成長:
3.67%
年間予想:
44.52%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 779.22 USD (6.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.31% (5 784.14 USD)
エクイティによる:
0.98% (1 054.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|Gold.s_Spot
|622
|BTCUSD
|78
|USDJPY.s
|41
|EURUSD.s
|27
|Silver.s_Spot
|27
|GBPUSD.s
|26
|CADJPY.s
|26
|AUDUSD.s
|24
|CADCHF.s
|24
|AUDCAD.s
|23
|EURCAD.s
|22
|EURJPY.s
|20
|EURCHF.s
|17
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|Gold.s_Spot
|15K
|BTCUSD
|5.6K
|USDJPY.s
|-287
|EURUSD.s
|23
|Silver.s_Spot
|-2.5K
|GBPUSD.s
|-11
|CADJPY.s
|-322
|AUDUSD.s
|137
|CADCHF.s
|-296
|AUDCAD.s
|-102
|EURCAD.s
|-13
|EURJPY.s
|-246
|EURCHF.s
|-65
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|Gold.s_Spot
|160K
|BTCUSD
|11M
|USDJPY.s
|-11K
|EURUSD.s
|1.1K
|Silver.s_Spot
|-28K
|GBPUSD.s
|-7.8K
|CADJPY.s
|-11K
|AUDUSD.s
|2.2K
|CADCHF.s
|-2.7K
|AUDCAD.s
|-1.8K
|EURCAD.s
|1.6K
|EURJPY.s
|-6.6K
|EURCHF.s
|-859
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 334.40 USD
最悪のトレード: -2 703 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +4 573.18 USD
最大連続損失: -2 416.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXGlobeInternational-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
レビューなし
