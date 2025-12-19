- Прирост
Всего трейдов:
908
Прибыльных трейдов:
633 (69.71%)
Убыточных трейдов:
275 (30.29%)
Лучший трейд:
1 334.40 USD
Худший трейд:
-2 703.00 USD
Общая прибыль:
32 011.53 USD (12 292 769 pips)
Общий убыток:
-16 327.86 USD (1 617 521 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (4 573.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 601.19 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
27.39%
Макс. загрузка депозита:
29.79%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
360
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.71
Длинных трейдов:
643 (70.81%)
Коротких трейдов:
265 (29.19%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
17.27 USD
Средняя прибыль:
50.57 USD
Средний убыток:
-59.37 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-2 416.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 226.22 USD (3)
Прирост в месяц:
3.00%
Годовой прогноз:
36.36%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 779.22 USD (6.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.31% (5 784.14 USD)
По эквити:
0.98% (1 054.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Gold.s_Spot
|553
|BTCUSD
|78
|USDJPY.s
|41
|EURUSD.s
|27
|Silver.s_Spot
|27
|GBPUSD.s
|26
|CADJPY.s
|26
|AUDUSD.s
|24
|CADCHF.s
|24
|AUDCAD.s
|23
|EURCAD.s
|22
|EURJPY.s
|20
|EURCHF.s
|17
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Gold.s_Spot
|14K
|BTCUSD
|5.6K
|USDJPY.s
|-287
|EURUSD.s
|23
|Silver.s_Spot
|-2.5K
|GBPUSD.s
|-11
|CADJPY.s
|-322
|AUDUSD.s
|137
|CADCHF.s
|-296
|AUDCAD.s
|-102
|EURCAD.s
|-13
|EURJPY.s
|-246
|EURCHF.s
|-65
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Gold.s_Spot
|159K
|BTCUSD
|11M
|USDJPY.s
|-11K
|EURUSD.s
|1.1K
|Silver.s_Spot
|-28K
|GBPUSD.s
|-7.8K
|CADJPY.s
|-11K
|AUDUSD.s
|2.2K
|CADCHF.s
|-2.7K
|AUDCAD.s
|-1.8K
|EURCAD.s
|1.6K
|EURJPY.s
|-6.6K
|EURCHF.s
|-859
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 334.40 USD
Худший трейд: -2 703 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4 573.18 USD
Макс. убыток в серии: -2 416.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXGlobeInternational-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
