СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / FXGLOBE
Raylson Da Silva De Oliveira

FXGLOBE

Raylson Da Silva De Oliveira
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2025 17%
FXGlobeInternational-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
908
Прибыльных трейдов:
633 (69.71%)
Убыточных трейдов:
275 (30.29%)
Лучший трейд:
1 334.40 USD
Худший трейд:
-2 703.00 USD
Общая прибыль:
32 011.53 USD (12 292 769 pips)
Общий убыток:
-16 327.86 USD (1 617 521 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (4 573.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 601.19 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
27.39%
Макс. загрузка депозита:
29.79%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
360
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.71
Длинных трейдов:
643 (70.81%)
Коротких трейдов:
265 (29.19%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
17.27 USD
Средняя прибыль:
50.57 USD
Средний убыток:
-59.37 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-2 416.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 226.22 USD (3)
Прирост в месяц:
3.00%
Годовой прогноз:
36.36%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 779.22 USD (6.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.31% (5 784.14 USD)
По эквити:
0.98% (1 054.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Gold.s_Spot 553
BTCUSD 78
USDJPY.s 41
EURUSD.s 27
Silver.s_Spot 27
GBPUSD.s 26
CADJPY.s 26
AUDUSD.s 24
CADCHF.s 24
AUDCAD.s 23
EURCAD.s 22
EURJPY.s 20
EURCHF.s 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Gold.s_Spot 14K
BTCUSD 5.6K
USDJPY.s -287
EURUSD.s 23
Silver.s_Spot -2.5K
GBPUSD.s -11
CADJPY.s -322
AUDUSD.s 137
CADCHF.s -296
AUDCAD.s -102
EURCAD.s -13
EURJPY.s -246
EURCHF.s -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Gold.s_Spot 159K
BTCUSD 11M
USDJPY.s -11K
EURUSD.s 1.1K
Silver.s_Spot -28K
GBPUSD.s -7.8K
CADJPY.s -11K
AUDUSD.s 2.2K
CADCHF.s -2.7K
AUDCAD.s -1.8K
EURCAD.s 1.6K
EURJPY.s -6.6K
EURCHF.s -859
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 334.40 USD
Худший трейд: -2 703 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4 573.18 USD
Макс. убыток в серии: -2 416.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXGlobeInternational-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Нет отзывов
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FXGLOBE
3000 USD в месяц
17%
0
0
USD
108K
USD
27
88%
908
69%
27%
1.96
17.27
USD
5%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.