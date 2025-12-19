- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
977
Negociações com lucro:
679 (69.49%)
Negociações com perda:
298 (30.50%)
Melhor negociação:
1 334.40 USD
Pior negociação:
-2 703.00 USD
Lucro bruto:
33 971.54 USD (12 299 790 pips)
Perda bruta:
-17 298.71 USD (1 623 041 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (4 573.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 601.19 USD (44)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
20.73%
Depósito máximo carregado:
29.79%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
295
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.88
Negociações longas:
712 (72.88%)
Negociações curtas:
265 (27.12%)
Fator de lucro:
1.96
Valor esperado:
17.07 USD
Lucro médio:
50.03 USD
Perda média:
-58.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
36 (-2 416.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 226.22 USD (3)
Crescimento mensal:
3.67%
Previsão anual:
44.52%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 779.22 USD (6.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.31% (5 784.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.98% (1 054.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|Gold.s_Spot
|622
|BTCUSD
|78
|USDJPY.s
|41
|EURUSD.s
|27
|Silver.s_Spot
|27
|GBPUSD.s
|26
|CADJPY.s
|26
|AUDUSD.s
|24
|CADCHF.s
|24
|AUDCAD.s
|23
|EURCAD.s
|22
|EURJPY.s
|20
|EURCHF.s
|17
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|Gold.s_Spot
|15K
|BTCUSD
|5.6K
|USDJPY.s
|-287
|EURUSD.s
|23
|Silver.s_Spot
|-2.5K
|GBPUSD.s
|-11
|CADJPY.s
|-322
|AUDUSD.s
|137
|CADCHF.s
|-296
|AUDCAD.s
|-102
|EURCAD.s
|-13
|EURJPY.s
|-246
|EURCHF.s
|-65
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|Gold.s_Spot
|160K
|BTCUSD
|11M
|USDJPY.s
|-11K
|EURUSD.s
|1.1K
|Silver.s_Spot
|-28K
|GBPUSD.s
|-7.8K
|CADJPY.s
|-11K
|AUDUSD.s
|2.2K
|CADCHF.s
|-2.7K
|AUDCAD.s
|-1.8K
|EURCAD.s
|1.6K
|EURJPY.s
|-6.6K
|EURCHF.s
|-859
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 334.40 USD
Pior negociação: -2 703 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +4 573.18 USD
Máxima perda consecutiva: -2 416.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXGlobeInternational-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
3000 USD por mês
19%
0
0
USD
USD
109K
USD
USD
27
89%
977
69%
21%
1.96
17.07
USD
USD
5%
1:500