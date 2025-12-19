SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / FXGLOBE
Raylson Da Silva De Oliveira

FXGLOBE

Raylson Da Silva De Oliveira
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD por mês
crescimento desde 2025 19%
FXGlobeInternational-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
977
Negociações com lucro:
679 (69.49%)
Negociações com perda:
298 (30.50%)
Melhor negociação:
1 334.40 USD
Pior negociação:
-2 703.00 USD
Lucro bruto:
33 971.54 USD (12 299 790 pips)
Perda bruta:
-17 298.71 USD (1 623 041 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (4 573.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 601.19 USD (44)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
20.73%
Depósito máximo carregado:
29.79%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
295
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.88
Negociações longas:
712 (72.88%)
Negociações curtas:
265 (27.12%)
Fator de lucro:
1.96
Valor esperado:
17.07 USD
Lucro médio:
50.03 USD
Perda média:
-58.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
36 (-2 416.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 226.22 USD (3)
Crescimento mensal:
3.67%
Previsão anual:
44.52%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 779.22 USD (6.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.31% (5 784.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.98% (1 054.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
Gold.s_Spot 622
BTCUSD 78
USDJPY.s 41
EURUSD.s 27
Silver.s_Spot 27
GBPUSD.s 26
CADJPY.s 26
AUDUSD.s 24
CADCHF.s 24
AUDCAD.s 23
EURCAD.s 22
EURJPY.s 20
EURCHF.s 17
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
Gold.s_Spot 15K
BTCUSD 5.6K
USDJPY.s -287
EURUSD.s 23
Silver.s_Spot -2.5K
GBPUSD.s -11
CADJPY.s -322
AUDUSD.s 137
CADCHF.s -296
AUDCAD.s -102
EURCAD.s -13
EURJPY.s -246
EURCHF.s -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
Gold.s_Spot 160K
BTCUSD 11M
USDJPY.s -11K
EURUSD.s 1.1K
Silver.s_Spot -28K
GBPUSD.s -7.8K
CADJPY.s -11K
AUDUSD.s 2.2K
CADCHF.s -2.7K
AUDCAD.s -1.8K
EURCAD.s 1.6K
EURJPY.s -6.6K
EURCHF.s -859
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 334.40 USD
Pior negociação: -2 703 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +4 573.18 USD
Máxima perda consecutiva: -2 416.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXGlobeInternational-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Sem comentários
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FXGLOBE
3000 USD por mês
19%
0
0
USD
109K
USD
27
89%
977
69%
21%
1.96
17.07
USD
5%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.