Raylson Da Silva De Oliveira

FXGLOBE

Raylson Da Silva De Oliveira
0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD al mes
incremento desde 2025 19%
FXGlobeInternational-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
977
Transacciones Rentables:
679 (69.49%)
Transacciones Irrentables:
298 (30.50%)
Mejor transacción:
1 334.40 USD
Peor transacción:
-2 703.00 USD
Beneficio Bruto:
33 971.54 USD (12 299 790 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 298.71 USD (1 623 041 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (4 573.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 601.19 USD (44)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
20.73%
Carga máxima del depósito:
29.79%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
295
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.88
Transacciones Largas:
712 (72.88%)
Transacciones Cortas:
265 (27.12%)
Factor de Beneficio:
1.96
Beneficio Esperado:
17.07 USD
Beneficio medio:
50.03 USD
Pérdidas medias:
-58.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
36 (-2 416.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 226.22 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.67%
Pronóstico anual:
44.52%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 779.22 USD (6.34%)
Reducción relativa:
De balance:
5.31% (5 784.14 USD)
De fondos:
0.98% (1 054.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
Gold.s_Spot 622
BTCUSD 78
USDJPY.s 41
EURUSD.s 27
Silver.s_Spot 27
GBPUSD.s 26
CADJPY.s 26
AUDUSD.s 24
CADCHF.s 24
AUDCAD.s 23
EURCAD.s 22
EURJPY.s 20
EURCHF.s 17
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
Gold.s_Spot 15K
BTCUSD 5.6K
USDJPY.s -287
EURUSD.s 23
Silver.s_Spot -2.5K
GBPUSD.s -11
CADJPY.s -322
AUDUSD.s 137
CADCHF.s -296
AUDCAD.s -102
EURCAD.s -13
EURJPY.s -246
EURCHF.s -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
Gold.s_Spot 160K
BTCUSD 11M
USDJPY.s -11K
EURUSD.s 1.1K
Silver.s_Spot -28K
GBPUSD.s -7.8K
CADJPY.s -11K
AUDUSD.s 2.2K
CADCHF.s -2.7K
AUDCAD.s -1.8K
EURCAD.s 1.6K
EURJPY.s -6.6K
EURCHF.s -859
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 334.40 USD
Peor transacción: -2 703 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 44
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +4 573.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 416.78 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXGlobeInternational-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
No hay comentarios
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
