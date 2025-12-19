SinyallerBölümler
Raylson Da Silva De Oliveira

FXGLOBE

Raylson Da Silva De Oliveira
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
FXGlobeInternational-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
640
Kârla kapanan işlemler:
455 (71.09%)
Zararla kapanan işlemler:
185 (28.91%)
En iyi işlem:
1 334.40 USD
En kötü işlem:
-2 703.00 USD
Brüt kâr:
26 457.21 USD (12 265 254 pips)
Brüt zarar:
-13 849.26 USD (1 596 376 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (4 573.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 601.19 USD (44)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
81.82%
Maks. mevduat yükü:
7.66%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
184
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.18
Alış işlemleri:
415 (64.84%)
Satış işlemleri:
225 (35.16%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
19.70 USD
Ortalama kâr:
58.15 USD
Ortalama zarar:
-74.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-2 416.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 226.22 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.09%
Yıllık tahmin:
-1.12%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 779.22 USD (6.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.31% (5 784.14 USD)
Varlığa göre:
0.31% (329.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Gold.s_Spot 285
BTCUSD 78
USDJPY.s 41
EURUSD.s 27
Silver.s_Spot 27
GBPUSD.s 26
CADJPY.s 26
AUDUSD.s 24
CADCHF.s 24
AUDCAD.s 23
EURCAD.s 22
EURJPY.s 20
EURCHF.s 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Gold.s_Spot 11K
BTCUSD 5.6K
USDJPY.s -287
EURUSD.s 23
Silver.s_Spot -2.5K
GBPUSD.s -11
CADJPY.s -322
AUDUSD.s 137
CADCHF.s -296
AUDCAD.s -102
EURCAD.s -13
EURJPY.s -246
EURCHF.s -65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Gold.s_Spot 152K
BTCUSD 11M
USDJPY.s -11K
EURUSD.s 1.1K
Silver.s_Spot -28K
GBPUSD.s -7.8K
CADJPY.s -11K
AUDUSD.s 2.2K
CADCHF.s -2.7K
AUDCAD.s -1.8K
EURCAD.s 1.6K
EURJPY.s -6.6K
EURCHF.s -859
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 334.40 USD
En kötü işlem: -2 703 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4 573.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 416.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXGlobeInternational-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
İnceleme yok
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
