Raylson Da Silva De Oliveira

FXGLOBE

Raylson Da Silva De Oliveira
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
FXGlobeInternational-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
625
Bénéfice trades:
443 (70.88%)
Perte trades:
182 (29.12%)
Meilleure transaction:
1 334.40 USD
Pire transaction:
-2 703.00 USD
Bénéfice brut:
26 291.20 USD (12 263 734 pips)
Perte brute:
-13 811.49 USD (1 595 934 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (4 573.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 601.19 USD (44)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
71.02%
Charge de dépôt maximale:
2.80%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
168
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.16
Longs trades:
404 (64.64%)
Courts trades:
221 (35.36%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
19.97 USD
Bénéfice moyen:
59.35 USD
Perte moyenne:
-75.89 USD
Pertes consécutives maximales:
36 (-2 416.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 226.22 USD (3)
Croissance mensuelle:
-0.22%
Prévision annuelle:
-2.62%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5 779.22 USD (6.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.31% (5 784.14 USD)
Par fonds propres:
0.12% (123.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Gold.s_Spot 270
BTCUSD 78
USDJPY.s 41
EURUSD.s 27
Silver.s_Spot 27
GBPUSD.s 26
CADJPY.s 26
AUDUSD.s 24
CADCHF.s 24
AUDCAD.s 23
EURCAD.s 22
EURJPY.s 20
EURCHF.s 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Gold.s_Spot 11K
BTCUSD 5.6K
USDJPY.s -287
EURUSD.s 23
Silver.s_Spot -2.5K
GBPUSD.s -11
CADJPY.s -322
AUDUSD.s 137
CADCHF.s -296
AUDCAD.s -102
EURCAD.s -13
EURJPY.s -246
EURCHF.s -65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Gold.s_Spot 151K
BTCUSD 11M
USDJPY.s -11K
EURUSD.s 1.1K
Silver.s_Spot -28K
GBPUSD.s -7.8K
CADJPY.s -11K
AUDUSD.s 2.2K
CADCHF.s -2.7K
AUDCAD.s -1.8K
EURCAD.s 1.6K
EURJPY.s -6.6K
EURCHF.s -859
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 334.40 USD
Pire transaction: -2 703 USD
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +4 573.18 USD
Perte consécutive maximale: -2 416.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXGlobeInternational-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Aucun avis
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FXGLOBE
3000 USD par mois
14%
0
0
USD
105K
USD
26
83%
625
70%
71%
1.90
19.97
USD
5%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.