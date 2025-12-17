- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
161
盈利交易:
129 (80.12%)
亏损交易:
32 (19.88%)
最好交易:
6 813.50 USD
最差交易:
-2 810.00 USD
毛利:
75 196.12 USD (161 500 pips)
毛利亏损:
-14 729.69 USD (30 394 pips)
最大连续赢利:
15 (12 677.00 USD)
最大连续盈利:
14 041.53 USD (10)
夏普比率:
0.37
交易活动:
48.54%
最大入金加载:
8.93%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
13.55
长期交易:
91 (56.52%)
短期交易:
70 (43.48%)
利润因子:
5.11
预期回报:
375.57 USD
平均利润:
582.92 USD
平均损失:
-460.30 USD
最大连续失误:
3 (-2 215.00 USD)
最大连续亏损:
-4 462.00 USD (2)
每月增长:
28.64%
年度预测:
347.56%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4 462.00 USD (4.13%)
相对跌幅:
结余:
6.37% (4 462.00 USD)
净值:
1.45% (1 066.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|CHFJPY
|19
|USDJPY
|12
|CADJPY
|12
|EURJPY
|10
|GBPJPY
|9
|AUDJPY
|6
|GBPCAD
|5
|USDCAD
|4
|GBPNZD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|EURUSD
|2
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|50K
|CHFJPY
|2.5K
|USDJPY
|2K
|CADJPY
|990
|EURJPY
|1.3K
|GBPJPY
|1.2K
|AUDJPY
|346
|GBPCAD
|206
|USDCAD
|226
|GBPNZD
|576
|AUDCHF
|180
|NZDJPY
|63
|GBPUSD
|278
|NZDUSD
|98
|GBPAUD
|214
|EURNZD
|226
|AUDCAD
|142
|CADCHF
|80
|EURUSD
|-313
|NZDCHF
|134
|EURAUD
|55
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|100K
|CHFJPY
|7.6K
|USDJPY
|6.2K
|CADJPY
|2.9K
|EURJPY
|3.8K
|GBPJPY
|3.7K
|AUDJPY
|1K
|GBPCAD
|572
|USDCAD
|621
|GBPNZD
|1.9K
|AUDCHF
|312
|NZDJPY
|178
|GBPUSD
|554
|NZDUSD
|196
|GBPAUD
|631
|EURNZD
|743
|AUDCAD
|392
|CADCHF
|141
|EURUSD
|-624
|NZDCHF
|231
|EURAUD
|171
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 813.50 USD
最差交易: -2 810 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +12 677.00 USD
最大连续亏损: -2 215.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
AUSForex-Live
|0.00 × 28
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
Exness-Real27
|0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
Exness-Real9
|0.00 × 35
TickmillUK-Live03
|0.00 × 31
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
LCG-Live2
|0.00 × 1
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
|0.10 × 48
Exness-Real17
|0.11 × 9
STForex-Live
|0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
Alpari-Pro.ECN
|0.41 × 46
Exness-Real
|0.47 × 129
FortFS-Real
|0.83 × 12
