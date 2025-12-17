SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / P Point
Senja Karesa Putri

P Point

Senja Karesa Putri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
63 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 114%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
168
Gewinntrades:
130 (77.38%)
Verlusttrades:
38 (22.62%)
Bester Trade:
6 813.50 USD
Schlechtester Trade:
-2 877.00 USD
Bruttoprofit:
76 796.12 USD (164 700 pips)
Bruttoverlust:
-25 508.19 USD (51 949 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (14 277.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14 277.00 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
36.59%
Max deposit load:
24.51%
Letzter Trade:
45 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
4.76
Long-Positionen:
98 (58.33%)
Short-Positionen:
70 (41.67%)
Profit-Faktor:
3.01
Mathematische Gewinnerwartung:
305.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
590.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-671.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-10 778.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 778.50 USD (6)
Wachstum pro Monat :
2.91%
Jahresprognose:
35.34%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
10 778.50 USD (8.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.61% (10 778.50 USD)
Kapital:
20.35% (14 057.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 65
CHFJPY 19
USDJPY 12
CADJPY 12
EURJPY 10
GBPJPY 9
AUDJPY 6
GBPCAD 5
USDCAD 4
GBPNZD 3
AUDCHF 3
NZDJPY 3
GBPUSD 3
NZDUSD 2
GBPAUD 2
EURNZD 2
AUDCAD 2
CADCHF 2
EURUSD 2
NZDCHF 1
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 41K
CHFJPY 2.5K
USDJPY 2K
CADJPY 990
EURJPY 1.3K
GBPJPY 1.2K
AUDJPY 346
GBPCAD 206
USDCAD 226
GBPNZD 576
AUDCHF 180
NZDJPY 63
GBPUSD 278
NZDUSD 98
GBPAUD 214
EURNZD 226
AUDCAD 142
CADCHF 80
EURUSD -313
NZDCHF 134
EURAUD 55
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 81K
CHFJPY 7.6K
USDJPY 6.2K
CADJPY 2.9K
EURJPY 3.8K
GBPJPY 3.7K
AUDJPY 1K
GBPCAD 572
USDCAD 621
GBPNZD 1.9K
AUDCHF 312
NZDJPY 178
GBPUSD 554
NZDUSD 196
GBPAUD 631
EURNZD 743
AUDCAD 392
CADCHF 141
EURUSD -624
NZDCHF 231
EURAUD 171
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6 813.50 USD
Schlechtester Trade: -2 877 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14 277.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10 778.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AUSForex-Live
0.00 × 28
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 31
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.10 × 48
Exness-Real17
0.11 × 9
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Alpari-Pro.ECN
0.41 × 46
Exness-Real
0.47 × 129
FortFS-Real
0.83 × 12
noch 20 ...
Keine Bewertungen
2025.12.18 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 06:42
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 11.48% of days out of the 418 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.11% of days out of 418 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.