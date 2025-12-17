- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
157
Kârla kapanan işlemler:
125 (79.61%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (20.38%)
En iyi işlem:
5 017.00 USD
En kötü işlem:
-2 810.00 USD
Brüt kâr:
66 440.12 USD (143 990 pips)
Brüt zarar:
-14 729.69 USD (30 394 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (2 324.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 041.53 USD (10)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
17.67%
Maks. mevduat yükü:
8.93%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
11.59
Alış işlemleri:
87 (55.41%)
Satış işlemleri:
70 (44.59%)
Kâr faktörü:
4.51
Beklenen getiri:
329.37 USD
Ortalama kâr:
531.52 USD
Ortalama zarar:
-460.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 215.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 462.00 USD (2)
Aylık büyüme:
12.68%
Yıllık tahmin:
153.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 462.00 USD (4.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.37% (4 462.00 USD)
Varlığa göre:
1.45% (1 066.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|CHFJPY
|19
|USDJPY
|12
|CADJPY
|12
|EURJPY
|10
|GBPJPY
|9
|AUDJPY
|6
|GBPCAD
|5
|USDCAD
|4
|GBPNZD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|EURUSD
|2
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|41K
|CHFJPY
|2.5K
|USDJPY
|2K
|CADJPY
|990
|EURJPY
|1.3K
|GBPJPY
|1.2K
|AUDJPY
|346
|GBPCAD
|206
|USDCAD
|226
|GBPNZD
|576
|AUDCHF
|180
|NZDJPY
|63
|GBPUSD
|278
|NZDUSD
|98
|GBPAUD
|214
|EURNZD
|226
|AUDCAD
|142
|CADCHF
|80
|EURUSD
|-313
|NZDCHF
|134
|EURAUD
|55
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|82K
|CHFJPY
|7.6K
|USDJPY
|6.2K
|CADJPY
|2.9K
|EURJPY
|3.8K
|GBPJPY
|3.7K
|AUDJPY
|1K
|GBPCAD
|572
|USDCAD
|621
|GBPNZD
|1.9K
|AUDCHF
|312
|NZDJPY
|178
|GBPUSD
|554
|NZDUSD
|196
|GBPAUD
|631
|EURNZD
|743
|AUDCAD
|392
|CADCHF
|141
|EURUSD
|-624
|NZDCHF
|231
|EURAUD
|171
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 017.00 USD
En kötü işlem: -2 810 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2 324.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 215.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 31
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
ICMarketsSC-Live03
|0.10 × 48
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Alpari-Pro.ECN
|0.41 × 46
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.00 × 115
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
117%
0
0
USD
USD
74K
USD
USD
60
0%
157
79%
18%
4.51
329.37
USD
USD
6%
1:200