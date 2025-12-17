- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
157
Profit Trade:
125 (79.61%)
Loss Trade:
32 (20.38%)
Best Trade:
5 017.00 USD
Worst Trade:
-2 810.00 USD
Profitto lordo:
66 440.12 USD (143 990 pips)
Perdita lorda:
-14 729.69 USD (30 394 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (2 324.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 041.53 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
14.52%
Massimo carico di deposito:
5.93%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
11.59
Long Trade:
87 (55.41%)
Short Trade:
70 (44.59%)
Fattore di profitto:
4.51
Profitto previsto:
329.37 USD
Profitto medio:
531.52 USD
Perdita media:
-460.30 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2 215.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 462.00 USD (2)
Crescita mensile:
12.68%
Previsione annuale:
153.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 462.00 USD (4.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.37% (4 462.00 USD)
Per equità:
0.99% (729.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|CHFJPY
|19
|USDJPY
|12
|CADJPY
|12
|EURJPY
|10
|GBPJPY
|9
|AUDJPY
|6
|GBPCAD
|5
|USDCAD
|4
|GBPNZD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|EURUSD
|2
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|41K
|CHFJPY
|2.5K
|USDJPY
|2K
|CADJPY
|990
|EURJPY
|1.3K
|GBPJPY
|1.2K
|AUDJPY
|346
|GBPCAD
|206
|USDCAD
|226
|GBPNZD
|576
|AUDCHF
|180
|NZDJPY
|63
|GBPUSD
|278
|NZDUSD
|98
|GBPAUD
|214
|EURNZD
|226
|AUDCAD
|142
|CADCHF
|80
|EURUSD
|-313
|NZDCHF
|134
|EURAUD
|55
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|82K
|CHFJPY
|7.6K
|USDJPY
|6.2K
|CADJPY
|2.9K
|EURJPY
|3.8K
|GBPJPY
|3.7K
|AUDJPY
|1K
|GBPCAD
|572
|USDCAD
|621
|GBPNZD
|1.9K
|AUDCHF
|312
|NZDJPY
|178
|GBPUSD
|554
|NZDUSD
|196
|GBPAUD
|631
|EURNZD
|743
|AUDCAD
|392
|CADCHF
|141
|EURUSD
|-624
|NZDCHF
|231
|EURAUD
|171
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 017.00 USD
Worst Trade: -2 810 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 324.51 USD
Massima perdita consecutiva: -2 215.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 6
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 31
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.10 × 48
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Alpari-Pro.ECN
|0.41 × 46
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.80 × 113
