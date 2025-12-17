SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / P Point
Senja Karesa Putri

P Point

Senja Karesa Putri
0 recensioni
Affidabilità
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 117%
SalmaMarkets-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
157
Profit Trade:
125 (79.61%)
Loss Trade:
32 (20.38%)
Best Trade:
5 017.00 USD
Worst Trade:
-2 810.00 USD
Profitto lordo:
66 440.12 USD (143 990 pips)
Perdita lorda:
-14 729.69 USD (30 394 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (2 324.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 041.53 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
14.52%
Massimo carico di deposito:
5.93%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
11.59
Long Trade:
87 (55.41%)
Short Trade:
70 (44.59%)
Fattore di profitto:
4.51
Profitto previsto:
329.37 USD
Profitto medio:
531.52 USD
Perdita media:
-460.30 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2 215.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 462.00 USD (2)
Crescita mensile:
12.68%
Previsione annuale:
153.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 462.00 USD (4.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.37% (4 462.00 USD)
Per equità:
0.99% (729.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 54
CHFJPY 19
USDJPY 12
CADJPY 12
EURJPY 10
GBPJPY 9
AUDJPY 6
GBPCAD 5
USDCAD 4
GBPNZD 3
AUDCHF 3
NZDJPY 3
GBPUSD 3
NZDUSD 2
GBPAUD 2
EURNZD 2
AUDCAD 2
CADCHF 2
EURUSD 2
NZDCHF 1
EURAUD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 41K
CHFJPY 2.5K
USDJPY 2K
CADJPY 990
EURJPY 1.3K
GBPJPY 1.2K
AUDJPY 346
GBPCAD 206
USDCAD 226
GBPNZD 576
AUDCHF 180
NZDJPY 63
GBPUSD 278
NZDUSD 98
GBPAUD 214
EURNZD 226
AUDCAD 142
CADCHF 80
EURUSD -313
NZDCHF 134
EURAUD 55
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 82K
CHFJPY 7.6K
USDJPY 6.2K
CADJPY 2.9K
EURJPY 3.8K
GBPJPY 3.7K
AUDJPY 1K
GBPCAD 572
USDCAD 621
GBPNZD 1.9K
AUDCHF 312
NZDJPY 178
GBPUSD 554
NZDUSD 196
GBPAUD 631
EURNZD 743
AUDCAD 392
CADCHF 141
EURUSD -624
NZDCHF 231
EURAUD 171
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 017.00 USD
Worst Trade: -2 810 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 324.51 USD
Massima perdita consecutiva: -2 215.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AUSForex-Live
0.00 × 28
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 6
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 31
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.10 × 48
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Alpari-Pro.ECN
0.41 × 46
Exness-Real
0.47 × 129
CapitalPointTrading-Live29
0.80 × 113
17 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.18 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 06:42
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 11.48% of days out of the 418 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.11% of days out of 418 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
P Point
30USD al mese
117%
0
0
USD
74K
USD
60
0%
157
79%
15%
4.51
329.37
USD
6%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.