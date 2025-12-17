- Прирост
Всего трейдов:
161
Прибыльных трейдов:
129 (80.12%)
Убыточных трейдов:
32 (19.88%)
Лучший трейд:
6 813.50 USD
Худший трейд:
-2 810.00 USD
Общая прибыль:
75 196.12 USD (161 500 pips)
Общий убыток:
-14 729.69 USD (30 394 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (12 677.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 041.53 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
48.54%
Макс. загрузка депозита:
8.93%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
13.55
Длинных трейдов:
91 (56.52%)
Коротких трейдов:
70 (43.48%)
Профит фактор:
5.11
Мат. ожидание:
375.57 USD
Средняя прибыль:
582.92 USD
Средний убыток:
-460.30 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2 215.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 462.00 USD (2)
Прирост в месяц:
28.64%
Годовой прогноз:
347.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4 462.00 USD (4.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.37% (4 462.00 USD)
По эквити:
1.45% (1 066.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|CHFJPY
|19
|USDJPY
|12
|CADJPY
|12
|EURJPY
|10
|GBPJPY
|9
|AUDJPY
|6
|GBPCAD
|5
|USDCAD
|4
|GBPNZD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|EURUSD
|2
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|50K
|CHFJPY
|2.5K
|USDJPY
|2K
|CADJPY
|990
|EURJPY
|1.3K
|GBPJPY
|1.2K
|AUDJPY
|346
|GBPCAD
|206
|USDCAD
|226
|GBPNZD
|576
|AUDCHF
|180
|NZDJPY
|63
|GBPUSD
|278
|NZDUSD
|98
|GBPAUD
|214
|EURNZD
|226
|AUDCAD
|142
|CADCHF
|80
|EURUSD
|-313
|NZDCHF
|134
|EURAUD
|55
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|100K
|CHFJPY
|7.6K
|USDJPY
|6.2K
|CADJPY
|2.9K
|EURJPY
|3.8K
|GBPJPY
|3.7K
|AUDJPY
|1K
|GBPCAD
|572
|USDCAD
|621
|GBPNZD
|1.9K
|AUDCHF
|312
|NZDJPY
|178
|GBPUSD
|554
|NZDUSD
|196
|GBPAUD
|631
|EURNZD
|743
|AUDCAD
|392
|CADCHF
|141
|EURUSD
|-624
|NZDCHF
|231
|EURAUD
|171
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 813.50 USD
Худший трейд: -2 810 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +12 677.00 USD
Макс. убыток в серии: -2 215.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 31
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.10 × 48
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Alpari-Pro.ECN
|0.41 × 46
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
