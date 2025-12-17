СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / P Point
Senja Karesa Putri

P Point

Senja Karesa Putri
0 отзывов
Надежность
63 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 148%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
161
Прибыльных трейдов:
129 (80.12%)
Убыточных трейдов:
32 (19.88%)
Лучший трейд:
6 813.50 USD
Худший трейд:
-2 810.00 USD
Общая прибыль:
75 196.12 USD (161 500 pips)
Общий убыток:
-14 729.69 USD (30 394 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (12 677.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 041.53 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
48.54%
Макс. загрузка депозита:
8.93%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
13.55
Длинных трейдов:
91 (56.52%)
Коротких трейдов:
70 (43.48%)
Профит фактор:
5.11
Мат. ожидание:
375.57 USD
Средняя прибыль:
582.92 USD
Средний убыток:
-460.30 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2 215.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 462.00 USD (2)
Прирост в месяц:
28.64%
Годовой прогноз:
347.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4 462.00 USD (4.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.37% (4 462.00 USD)
По эквити:
1.45% (1 066.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 58
CHFJPY 19
USDJPY 12
CADJPY 12
EURJPY 10
GBPJPY 9
AUDJPY 6
GBPCAD 5
USDCAD 4
GBPNZD 3
AUDCHF 3
NZDJPY 3
GBPUSD 3
NZDUSD 2
GBPAUD 2
EURNZD 2
AUDCAD 2
CADCHF 2
EURUSD 2
NZDCHF 1
EURAUD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 50K
CHFJPY 2.5K
USDJPY 2K
CADJPY 990
EURJPY 1.3K
GBPJPY 1.2K
AUDJPY 346
GBPCAD 206
USDCAD 226
GBPNZD 576
AUDCHF 180
NZDJPY 63
GBPUSD 278
NZDUSD 98
GBPAUD 214
EURNZD 226
AUDCAD 142
CADCHF 80
EURUSD -313
NZDCHF 134
EURAUD 55
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 100K
CHFJPY 7.6K
USDJPY 6.2K
CADJPY 2.9K
EURJPY 3.8K
GBPJPY 3.7K
AUDJPY 1K
GBPCAD 572
USDCAD 621
GBPNZD 1.9K
AUDCHF 312
NZDJPY 178
GBPUSD 554
NZDUSD 196
GBPAUD 631
EURNZD 743
AUDCAD 392
CADCHF 141
EURUSD -624
NZDCHF 231
EURAUD 171
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 813.50 USD
Худший трейд: -2 810 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +12 677.00 USD
Макс. убыток в серии: -2 215.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AUSForex-Live
0.00 × 28
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 31
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.10 × 48
Exness-Real17
0.11 × 9
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Alpari-Pro.ECN
0.41 × 46
Exness-Real
0.47 × 129
FortFS-Real
0.83 × 12
еще 20...
Нет отзывов
2025.12.18 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 06:42
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 11.48% of days out of the 418 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.11% of days out of 418 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
P Point
30 USD в месяц
148%
0
0
USD
67K
USD
63
0%
161
80%
49%
5.10
375.57
USD
6%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.