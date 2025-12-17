SignauxSections
Senja Karesa Putri

P Point

Senja Karesa Putri
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 117%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
157
Bénéfice trades:
125 (79.61%)
Perte trades:
32 (20.38%)
Meilleure transaction:
5 017.00 USD
Pire transaction:
-2 810.00 USD
Bénéfice brut:
66 440.12 USD (143 990 pips)
Perte brute:
-14 729.69 USD (30 394 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (2 324.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14 041.53 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
15.93%
Charge de dépôt maximale:
5.93%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
11.59
Longs trades:
87 (55.41%)
Courts trades:
70 (44.59%)
Facteur de profit:
4.51
Rendement attendu:
329.37 USD
Bénéfice moyen:
531.52 USD
Perte moyenne:
-460.30 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-2 215.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 462.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
12.68%
Prévision annuelle:
153.89%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4 462.00 USD (4.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.37% (4 462.00 USD)
Par fonds propres:
0.99% (729.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 54
CHFJPY 19
USDJPY 12
CADJPY 12
EURJPY 10
GBPJPY 9
AUDJPY 6
GBPCAD 5
USDCAD 4
GBPNZD 3
AUDCHF 3
NZDJPY 3
GBPUSD 3
NZDUSD 2
GBPAUD 2
EURNZD 2
AUDCAD 2
CADCHF 2
EURUSD 2
NZDCHF 1
EURAUD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 41K
CHFJPY 2.5K
USDJPY 2K
CADJPY 990
EURJPY 1.3K
GBPJPY 1.2K
AUDJPY 346
GBPCAD 206
USDCAD 226
GBPNZD 576
AUDCHF 180
NZDJPY 63
GBPUSD 278
NZDUSD 98
GBPAUD 214
EURNZD 226
AUDCAD 142
CADCHF 80
EURUSD -313
NZDCHF 134
EURAUD 55
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 82K
CHFJPY 7.6K
USDJPY 6.2K
CADJPY 2.9K
EURJPY 3.8K
GBPJPY 3.7K
AUDJPY 1K
GBPCAD 572
USDCAD 621
GBPNZD 1.9K
AUDCHF 312
NZDJPY 178
GBPUSD 554
NZDUSD 196
GBPAUD 631
EURNZD 743
AUDCAD 392
CADCHF 141
EURUSD -624
NZDCHF 231
EURAUD 171
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 017.00 USD
Pire transaction: -2 810 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +2 324.51 USD
Perte consécutive maximale: -2 215.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AUSForex-Live
0.00 × 28
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 6
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 31
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.10 × 48
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Alpari-Pro.ECN
0.41 × 46
Exness-Real
0.47 × 129
CapitalPointTrading-Live29
0.80 × 113
17 plus...
Aucun avis
2025.12.18 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 06:42
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 11.48% of days out of the 418 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.11% of days out of 418 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
