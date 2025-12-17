SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / P Point
Senja Karesa Putri

P Point

Senja Karesa Putri
0 reviews
Reliability
63 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 148%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
161
Profit Trades:
129 (80.12%)
Loss Trades:
32 (19.88%)
Best trade:
6 813.50 USD
Worst trade:
-2 810.00 USD
Gross Profit:
75 196.12 USD (161 500 pips)
Gross Loss:
-14 729.69 USD (30 394 pips)
Maximum consecutive wins:
15 (12 677.00 USD)
Maximal consecutive profit:
14 041.53 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading activity:
48.54%
Max deposit load:
8.93%
Latest trade:
39 minutes ago
Trades per week:
4
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
13.55
Long Trades:
91 (56.52%)
Short Trades:
70 (43.48%)
Profit Factor:
5.11
Expected Payoff:
375.57 USD
Average Profit:
582.92 USD
Average Loss:
-460.30 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-2 215.00 USD)
Maximal consecutive loss:
-4 462.00 USD (2)
Monthly growth:
28.64%
Annual Forecast:
347.56%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
4 462.00 USD (4.13%)
Relative drawdown:
By Balance:
6.37% (4 462.00 USD)
By Equity:
1.45% (1 066.00 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 58
CHFJPY 19
USDJPY 12
CADJPY 12
EURJPY 10
GBPJPY 9
AUDJPY 6
GBPCAD 5
USDCAD 4
GBPNZD 3
AUDCHF 3
NZDJPY 3
GBPUSD 3
NZDUSD 2
GBPAUD 2
EURNZD 2
AUDCAD 2
CADCHF 2
EURUSD 2
NZDCHF 1
EURAUD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 50K
CHFJPY 2.5K
USDJPY 2K
CADJPY 990
EURJPY 1.3K
GBPJPY 1.2K
AUDJPY 346
GBPCAD 206
USDCAD 226
GBPNZD 576
AUDCHF 180
NZDJPY 63
GBPUSD 278
NZDUSD 98
GBPAUD 214
EURNZD 226
AUDCAD 142
CADCHF 80
EURUSD -313
NZDCHF 134
EURAUD 55
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 100K
CHFJPY 7.6K
USDJPY 6.2K
CADJPY 2.9K
EURJPY 3.8K
GBPJPY 3.7K
AUDJPY 1K
GBPCAD 572
USDCAD 621
GBPNZD 1.9K
AUDCHF 312
NZDJPY 178
GBPUSD 554
NZDUSD 196
GBPAUD 631
EURNZD 743
AUDCAD 392
CADCHF 141
EURUSD -624
NZDCHF 231
EURAUD 171
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +6 813.50 USD
Worst trade: -2 810 USD
Maximum consecutive wins: 10
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +12 677.00 USD
Maximal consecutive loss: -2 215.00 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "SalmaMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

AUSForex-Live
0.00 × 28
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 31
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.10 × 48
Exness-Real17
0.11 × 9
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Alpari-Pro.ECN
0.41 × 46
Exness-Real
0.47 × 129
FortFS-Real
0.83 × 12
20 more...
No reviews
2025.12.18 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 06:42
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 11.48% of days out of the 418 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.11% of days out of 418 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
