- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
161
Profit Trades:
129 (80.12%)
Loss Trades:
32 (19.88%)
Best trade:
6 813.50 USD
Worst trade:
-2 810.00 USD
Gross Profit:
75 196.12 USD (161 500 pips)
Gross Loss:
-14 729.69 USD (30 394 pips)
Maximum consecutive wins:
15 (12 677.00 USD)
Maximal consecutive profit:
14 041.53 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading activity:
48.54%
Max deposit load:
8.93%
Latest trade:
39 minutes ago
Trades per week:
4
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
13.55
Long Trades:
91 (56.52%)
Short Trades:
70 (43.48%)
Profit Factor:
5.11
Expected Payoff:
375.57 USD
Average Profit:
582.92 USD
Average Loss:
-460.30 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-2 215.00 USD)
Maximal consecutive loss:
-4 462.00 USD (2)
Monthly growth:
28.64%
Annual Forecast:
347.56%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
4 462.00 USD (4.13%)
Relative drawdown:
By Balance:
6.37% (4 462.00 USD)
By Equity:
1.45% (1 066.00 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|CHFJPY
|19
|USDJPY
|12
|CADJPY
|12
|EURJPY
|10
|GBPJPY
|9
|AUDJPY
|6
|GBPCAD
|5
|USDCAD
|4
|GBPNZD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|EURUSD
|2
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|50K
|CHFJPY
|2.5K
|USDJPY
|2K
|CADJPY
|990
|EURJPY
|1.3K
|GBPJPY
|1.2K
|AUDJPY
|346
|GBPCAD
|206
|USDCAD
|226
|GBPNZD
|576
|AUDCHF
|180
|NZDJPY
|63
|GBPUSD
|278
|NZDUSD
|98
|GBPAUD
|214
|EURNZD
|226
|AUDCAD
|142
|CADCHF
|80
|EURUSD
|-313
|NZDCHF
|134
|EURAUD
|55
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|100K
|CHFJPY
|7.6K
|USDJPY
|6.2K
|CADJPY
|2.9K
|EURJPY
|3.8K
|GBPJPY
|3.7K
|AUDJPY
|1K
|GBPCAD
|572
|USDCAD
|621
|GBPNZD
|1.9K
|AUDCHF
|312
|NZDJPY
|178
|GBPUSD
|554
|NZDUSD
|196
|GBPAUD
|631
|EURNZD
|743
|AUDCAD
|392
|CADCHF
|141
|EURUSD
|-624
|NZDCHF
|231
|EURAUD
|171
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +6 813.50 USD
Worst trade: -2 810 USD
Maximum consecutive wins: 10
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +12 677.00 USD
Maximal consecutive loss: -2 215.00 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "SalmaMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 31
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.10 × 48
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Alpari-Pro.ECN
|0.41 × 46
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
148%
0
0
USD
USD
67K
USD
USD
63
0%
161
80%
49%
5.10
375.57
USD
USD
6%
1:200