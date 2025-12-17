シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / P Point
Senja Karesa Putri

P Point

Senja Karesa Putri
レビュー0件
信頼性
63週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 154%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
162
利益トレード:
130 (80.24%)
損失トレード:
32 (19.75%)
ベストトレード:
6 813.50 USD
最悪のトレード:
-2 810.00 USD
総利益:
76 796.12 USD (164 700 pips)
総損失:
-14 729.69 USD (30 394 pips)
最大連続の勝ち:
16 (14 277.00 USD)
最大連続利益:
14 277.00 USD (16)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
34.46%
最大入金額:
8.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
13.91
長いトレード:
92 (56.79%)
短いトレード:
70 (43.21%)
プロフィットファクター:
5.21
期待されたペイオフ:
383.13 USD
平均利益:
590.74 USD
平均損失:
-460.30 USD
最大連続の負け:
3 (-2 215.00 USD)
最大連続損失:
-4 462.00 USD (2)
月間成長:
19.40%
年間予想:
235.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4 462.00 USD (4.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.37% (4 462.00 USD)
エクイティによる:
1.45% (1 066.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 59
CHFJPY 19
USDJPY 12
CADJPY 12
EURJPY 10
GBPJPY 9
AUDJPY 6
GBPCAD 5
USDCAD 4
GBPNZD 3
AUDCHF 3
NZDJPY 3
GBPUSD 3
NZDUSD 2
GBPAUD 2
EURNZD 2
AUDCAD 2
CADCHF 2
EURUSD 2
NZDCHF 1
EURAUD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 52K
CHFJPY 2.5K
USDJPY 2K
CADJPY 990
EURJPY 1.3K
GBPJPY 1.2K
AUDJPY 346
GBPCAD 206
USDCAD 226
GBPNZD 576
AUDCHF 180
NZDJPY 63
GBPUSD 278
NZDUSD 98
GBPAUD 214
EURNZD 226
AUDCAD 142
CADCHF 80
EURUSD -313
NZDCHF 134
EURAUD 55
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 103K
CHFJPY 7.6K
USDJPY 6.2K
CADJPY 2.9K
EURJPY 3.8K
GBPJPY 3.7K
AUDJPY 1K
GBPCAD 572
USDCAD 621
GBPNZD 1.9K
AUDCHF 312
NZDJPY 178
GBPUSD 554
NZDUSD 196
GBPAUD 631
EURNZD 743
AUDCAD 392
CADCHF 141
EURUSD -624
NZDCHF 231
EURAUD 171
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6 813.50 USD
最悪のトレード: -2 810 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +14 277.00 USD
最大連続損失: -2 215.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AUSForex-Live
0.00 × 28
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 31
Dukascopy-live-1
0.00 × 17
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 1
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.10 × 48
Exness-Real17
0.11 × 9
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Alpari-Pro.ECN
0.41 × 46
Exness-Real
0.47 × 129
FortFS-Real
0.83 × 12
20 より多く...
レビューなし
2025.12.18 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 06:42
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 11.48% of days out of the 418 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.11% of days out of 418 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
P Point
30 USD/月
154%
0
0
USD
69K
USD
63
0%
162
80%
34%
5.21
383.13
USD
6%
1:200
コピー

