- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
162
利益トレード:
130 (80.24%)
損失トレード:
32 (19.75%)
ベストトレード:
6 813.50 USD
最悪のトレード:
-2 810.00 USD
総利益:
76 796.12 USD (164 700 pips)
総損失:
-14 729.69 USD (30 394 pips)
最大連続の勝ち:
16 (14 277.00 USD)
最大連続利益:
14 277.00 USD (16)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
34.46%
最大入金額:
8.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
13.91
長いトレード:
92 (56.79%)
短いトレード:
70 (43.21%)
プロフィットファクター:
5.21
期待されたペイオフ:
383.13 USD
平均利益:
590.74 USD
平均損失:
-460.30 USD
最大連続の負け:
3 (-2 215.00 USD)
最大連続損失:
-4 462.00 USD (2)
月間成長:
19.40%
年間予想:
235.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4 462.00 USD (4.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.37% (4 462.00 USD)
エクイティによる:
1.45% (1 066.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|CHFJPY
|19
|USDJPY
|12
|CADJPY
|12
|EURJPY
|10
|GBPJPY
|9
|AUDJPY
|6
|GBPCAD
|5
|USDCAD
|4
|GBPNZD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|EURUSD
|2
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|52K
|CHFJPY
|2.5K
|USDJPY
|2K
|CADJPY
|990
|EURJPY
|1.3K
|GBPJPY
|1.2K
|AUDJPY
|346
|GBPCAD
|206
|USDCAD
|226
|GBPNZD
|576
|AUDCHF
|180
|NZDJPY
|63
|GBPUSD
|278
|NZDUSD
|98
|GBPAUD
|214
|EURNZD
|226
|AUDCAD
|142
|CADCHF
|80
|EURUSD
|-313
|NZDCHF
|134
|EURAUD
|55
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|103K
|CHFJPY
|7.6K
|USDJPY
|6.2K
|CADJPY
|2.9K
|EURJPY
|3.8K
|GBPJPY
|3.7K
|AUDJPY
|1K
|GBPCAD
|572
|USDCAD
|621
|GBPNZD
|1.9K
|AUDCHF
|312
|NZDJPY
|178
|GBPUSD
|554
|NZDUSD
|196
|GBPAUD
|631
|EURNZD
|743
|AUDCAD
|392
|CADCHF
|141
|EURUSD
|-624
|NZDCHF
|231
|EURAUD
|171
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6 813.50 USD
最悪のトレード: -2 810 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +14 277.00 USD
最大連続損失: -2 215.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 31
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.10 × 48
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Alpari-Pro.ECN
|0.41 × 46
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
