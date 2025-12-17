いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AUSForex-Live 0.00 × 28 IFCMarketsLtd-Real 0.00 × 1 Exness-Real27 0.00 × 3 EBCFinancialGroupKY-Live02 0.00 × 19 Axi-US05-Live 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 7 Tickmill-Live09 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 15 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 11 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 4 TradingProInternational-Live 0.00 × 2 Exness-Real9 0.00 × 35 TickmillUK-Live03 0.00 × 31 Dukascopy-live-1 0.00 × 17 AsiaNuggets-Live 0.00 × 48 LCG-Live2 0.00 × 1 VantageFX-Live 1 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.10 × 48 Exness-Real17 0.11 × 9 STForex-Live 0.14 × 22 ICMarketsSC-Live04 0.18 × 89 ECMarkets-Live05 0.41 × 27 Alpari-Pro.ECN 0.41 × 46 Exness-Real 0.47 × 129 FortFS-Real 0.83 × 12 20 より多く... リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは