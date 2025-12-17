- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
162
Negociações com lucro:
130 (80.24%)
Negociações com perda:
32 (19.75%)
Melhor negociação:
6 813.50 USD
Pior negociação:
-2 810.00 USD
Lucro bruto:
76 796.12 USD (164 700 pips)
Perda bruta:
-14 729.69 USD (30 394 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (14 277.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14 277.00 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
34.46%
Depósito máximo carregado:
8.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
13.91
Negociações longas:
92 (56.79%)
Negociações curtas:
70 (43.21%)
Fator de lucro:
5.21
Valor esperado:
383.13 USD
Lucro médio:
590.74 USD
Perda média:
-460.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-2 215.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 462.00 USD (2)
Crescimento mensal:
19.40%
Previsão anual:
235.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4 462.00 USD (4.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.37% (4 462.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.45% (1 066.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|CHFJPY
|19
|USDJPY
|12
|CADJPY
|12
|EURJPY
|10
|GBPJPY
|9
|AUDJPY
|6
|GBPCAD
|5
|USDCAD
|4
|GBPNZD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPAUD
|2
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|2
|EURUSD
|2
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|52K
|CHFJPY
|2.5K
|USDJPY
|2K
|CADJPY
|990
|EURJPY
|1.3K
|GBPJPY
|1.2K
|AUDJPY
|346
|GBPCAD
|206
|USDCAD
|226
|GBPNZD
|576
|AUDCHF
|180
|NZDJPY
|63
|GBPUSD
|278
|NZDUSD
|98
|GBPAUD
|214
|EURNZD
|226
|AUDCAD
|142
|CADCHF
|80
|EURUSD
|-313
|NZDCHF
|134
|EURAUD
|55
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|103K
|CHFJPY
|7.6K
|USDJPY
|6.2K
|CADJPY
|2.9K
|EURJPY
|3.8K
|GBPJPY
|3.7K
|AUDJPY
|1K
|GBPCAD
|572
|USDCAD
|621
|GBPNZD
|1.9K
|AUDCHF
|312
|NZDJPY
|178
|GBPUSD
|554
|NZDUSD
|196
|GBPAUD
|631
|EURNZD
|743
|AUDCAD
|392
|CADCHF
|141
|EURUSD
|-624
|NZDCHF
|231
|EURAUD
|171
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6 813.50 USD
Pior negociação: -2 810 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +14 277.00 USD
Máxima perda consecutiva: -2 215.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 31
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.10 × 48
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Alpari-Pro.ECN
|0.41 × 46
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
