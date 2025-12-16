信号部分
信号 / MetaTrader 5 / The Diversifier MT5
Maksim Bezriadin

The Diversifier MT5

Maksim Bezriadin
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 22%
AMarkets-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
60
盈利交易:
55 (91.66%)
亏损交易:
5 (8.33%)
最好交易:
7.00 USD
最差交易:
-6.25 USD
毛利:
78.62 USD (12 160 pips)
毛利亏损:
-24.75 USD (5 546 pips)
最大连续赢利:
20 (29.45 USD)
最大连续盈利:
29.45 USD (20)
夏普比率:
0.38
交易活动:
97.80%
最大入金加载:
13.72%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
47
平均持有时间:
6 小时
采收率:
8.62
长期交易:
30 (50.00%)
短期交易:
30 (50.00%)
利润因子:
3.18
预期回报:
0.90 USD
平均利润:
1.43 USD
平均损失:
-4.95 USD
最大连续失误:
1 (-6.25 USD)
最大连续亏损:
-6.25 USD (1)
每月增长:
21.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6.25 USD (2.22%)
相对跌幅:
结余:
2.22% (6.25 USD)
净值:
5.05% (13.77 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 29
XAUUSD 21
DAX30 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 8
XAUUSD 37
DAX30 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -851
XAUUSD 2.9K
DAX30 4.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.00 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +29.45 USD
最大连续亏损: -6.25 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AMarkets-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

SolidECN-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 28
PhillipFutures-Server
2.75 × 4
ForexClub-MT5 Real Server
3.52 × 111
AMarkets-Real
3.77 × 4756
Alpari-MT5
5.00 × 1
FreshForex-MT5
6.33 × 6
RoboForex-Pro
7.39 × 18
ICMarkets-MT5
8.00 × 1
没有评论
2025.12.22 13:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 04:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 08:18
Share of trading days is too low
2025.12.16 08:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 07:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 07:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 07:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 07:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 07:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
