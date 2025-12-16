- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
60
盈利交易:
55 (91.66%)
亏损交易:
5 (8.33%)
最好交易:
7.00 USD
最差交易:
-6.25 USD
毛利:
78.62 USD (12 160 pips)
毛利亏损:
-24.75 USD (5 546 pips)
最大连续赢利:
20 (29.45 USD)
最大连续盈利:
29.45 USD (20)
夏普比率:
0.38
交易活动:
97.80%
最大入金加载:
13.72%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
47
平均持有时间:
6 小时
采收率:
8.62
长期交易:
30 (50.00%)
短期交易:
30 (50.00%)
利润因子:
3.18
预期回报:
0.90 USD
平均利润:
1.43 USD
平均损失:
-4.95 USD
最大连续失误:
1 (-6.25 USD)
最大连续亏损:
-6.25 USD (1)
每月增长:
21.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6.25 USD (2.22%)
相对跌幅:
结余:
2.22% (6.25 USD)
净值:
5.05% (13.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|29
|XAUUSD
|21
|DAX30
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|8
|XAUUSD
|37
|DAX30
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-851
|XAUUSD
|2.9K
|DAX30
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.00 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +29.45 USD
最大连续亏损: -6.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AMarkets-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
304
USD
USD
2
100%
60
91%
98%
3.17
0.90
USD
USD
5%
1:500