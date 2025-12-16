- 자본
트레이드:
168
이익 거래:
147 (87.50%)
손실 거래:
21 (12.50%)
최고의 거래:
108.33 USD
최악의 거래:
-116.35 USD
총 수익:
693.52 USD (41 977 pips)
총 손실:
-495.88 USD (40 217 pips)
연속 최대 이익:
22 (31.61 USD)
연속 최대 이익:
111.23 USD (3)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
98.81%
최대 입금량:
65.65%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
54
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
1.70
롱(주식매수):
92 (54.76%)
숏(주식차입매도):
76 (45.24%)
수익 요인:
1.40
기대수익:
1.18 USD
평균 이익:
4.72 USD
평균 손실:
-23.61 USD
연속 최대 손실:
1 (-116.35 USD)
연속 최대 손실:
-116.35 USD (1)
월별 성장률:
66.69%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
116.35 USD (23.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.28% (116.35 USD)
자본금별:
34.72% (155.41 USD)
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AMarkets-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
